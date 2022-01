‘A foras’, il progetto che offre opportunità di lavoro agli ex detenuti

Un’opportunità per imparare un mestiere, per ritrovare la fiducia in se stessi e fare progetti per il futuro. Sono gli obiettivi del progetto “A foras” rivolto a persone sottoposte a provvedimenti detentivi, ex detenuti o a beneficiari di misure alternative.

Quindici, i posti messi a disposizione per altrettanti tirocini all’interno di aziende ospitanti. Al termine del periodo di inserimento, pari a sei mesi, le imprese potranno decidere se trasformarli in contratti di lavoro a tempo determinato oppure indeterminato, ricevendo per questo un bonus per l’assunzione. Due percorsi sono stati già avviati in aziende cagliaritane: il primo, come aiuto cuoco al Circolo dei buoni e cattivi.

Il secondo, con il ruolo di manovale all’interno della ditta Kimera Società Cooperativa sociale, attiva nel settore dell’edilizia. Due nuovi percorsi saranno attivati nelle prossime settimane. Sono ancora disponibili undici posti per l’inserimento socio-lavorativo, in altrettante aziende sul territorio della Città Metropolitana.

Oltre ai percorsi di inserimento socio-lavorativo, il progetto “A foras” prevede anche tre posti per l’autoimprenditorialità. Finanziato dalla Città metropolitana di Cagliari il progetto vede come ente capofila Solidarietà Consorzio, mentre sono partner Elan, Servizi Sociali Soc. Coop.Soc. e Uniform Servizi come ente di formazione.