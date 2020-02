Un nuovo teatro, nel cuore di Cagliari, mille posti tra platea, galleria con tanto di balconata e due logge, arredo sobrio e minimalista giocato sui colori verde grigio e tortora. Si chiama teatro Doglio e ad inaugurarlo sarà Giovanni Allevi con un concerto in programma il 18 aprile alle 21, unica data in Sardegna del tour 2020.

Per la “prima” del nuovo palcoscenico che apre i battenti a Cagliari in via Logudoro, la scelta è caduta sul pianista e compositore ascolano. Un’apertura con il pubblico che si preannuncia delle grandi occasioni per questo piccolo gioiello di architettura degli anni Sessanta e nuovo spazio scenico e culturale prezioso per la città, ripristinato in chiave contemporanea. Torna così alla luce il recuperato e ribattezzato teatro Doglio, struttura restituita alla città a 37 anni dalla chiusura e che rinasce all’interno di palazzo Doglio, il nuovo complesso alberghiero di lusso di prossima apertura, nello spazio a pianta trapezoidale tra le centrali vie Logudoro, Goceano e Nuoro.

Uno spazio multifunzionale, uno spazio scenico e platea rimodulabili di volta in volta in base alle esigenze sceniche e adatto ad ospitare spettacoli e performance di linguaggi diversi e di teatro “immersivo”. Musica, dal jazz alla classica al pop, danza, talk, musical, format innovativi di offerta culturale contemporanea saranno nel cartellone, in allestimento. Spazio ai momenti di confronto e dibattito, congressi e all’arte contemporanea. La qualità acustica della sala e la corretta diffusione e del suono sono affidati a pannelli fonoassorbenti che diventano elementi di design. Ad impreziosire la struttura anche un giardino d’inverno e due sale accessorie. Il teatro si affaccia su due ingressi: di fronte alla corte di palazzo Doglio e davanti al parco delle Rimembranze in via San Lucifero. “L’apertura del teatro, fiore all’occhiello di palazzo Doglio – spiega Virginia Dal Cortivo, responsabile culturale del progetto – si inserisce all’interno di una rivitalizzazione della città attualmente in corso, per allineare Cagliari al concetto di città contemporanea”.

LEGGI ANCHE: Il Forte apre il primo resort a Cagliari: Palazzo Doglio inaugura a febbraio

[Nella foto: un’immagine del progetto di palazzo Doglio]