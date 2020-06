Ottantasei persone sul volo da Amsterdam: più della metà erano turisti, ma a bordo anche passeggeri sardi che ritornano nell’isola dopo il lockdown. L’areo è atterrato oggi nello scalo di Cagliari-Elmas e si tratta del secondo volo internazionale, dopo quello di ieri sera che ha toccatto terra a Olbia ed era decollato da Monaco di Baviera.

Il volo di Cagliari è della storica compagnia olandese Klm. “Felicissimi di essere qui – spiega in inglese un passeggero arrivato a Cagliari con la famiglia – non vedevamo l’ora”. E aggiunge: “Sud, nord, abbiamo intenzione di fare il giro delle spiagge”. La prima a scendere è stata una bambina di tre anni accompagnata dalla madre. Ha salutato la Sardegna e la stampa che attendeva i passeggeri sotto bordo con un bel sorriso. I nuovi arrivati sono stati accolti con omaggi offerti da Coldiretti e dalle cantine Argiolas. Un bel modo di cominciare la vacanza.

Per Stefano Piga, di Marrubiu, è un ritorno a casa: lui vive in Olanda e ha colto subito la palla al balzo per rivedere i familiari. “Felicissimo di essere qui, finalmente a casa”. Per l’amministratore delegato della Sogaer, Renato Branca, è solo l’inizio: “Ora arriveranno tutti gli altri voli provenienti dai Paesi tradizionalmente collegati con la Sardegna, dalla Svizzera al Regno Unito. Una buona partenza se si considera che l’aereo di oggi può contenere cento posti”. Previsioni? “Pensiamo di arrivare al 50% di quanto fatto lo scorso anno”. Dal 13 agosto sarà operativo anche il collegamento con Bucarest.