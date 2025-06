Via al Rally Italia Sardegna 2025: 66 equipaggi da 29 Paesi

Si alza il sipario sul Rally Italia Sardegna, l’evento organizzato dall’Automobile Club d’Italia con la collaborazione della Regione Sardegna in corso sull’Isola dei Quattro Mori. Il sesto appuntamento del FIA World Rally Championship 2025, che per la ventiduesima volta fa tappa in Sardegna, ha preso il via ieri con la cerimonia di partenza sul main stage dell’Isola Bianca ad Olbia. Lo show inaugurale ha visto sul palco tutti i concorrenti, suddivisi per nazioni o aree geografiche di provenienza a sottolineare un clima internazionale di grande festa, con ben 29 Paesi rappresentati e 66 equipaggi al via.

Questo antipasto, che ha idealmente alzato la bandiera tricolore su questa edizione del Rally Italia Sardegna, è stato anticipato da un pomeriggio di azione sui 2.19 chilometri del tracciato di “Olbia Cabu Abbas”. Qui i piloti hanno affrontato lo shakedown, dove il miglior tempo è stato siglato da Sebastien Ogier e Vincent Landais su Toyota GR Yaris Rally1. Il pilota francese, già quattro volte vincitore della gara italiana, si è detto soddisfatto delle sensazioni seppur consapevole che la situazione trovata oggi andrà interpretata sulle prove di domani, quando la gara si intensificherà affrontando i primi 6 tratti cronometrati dei 16 che caratterizzano questa edizione.

”È un buon inizio – ha detto Ogier – in una gara che mi è sempre piaciuta e che ho vinto quattro volte, anche se nelle ultime due edizioni devo dire che sono stato sfortunato, soprattutto nell’ultima. Adesso dobbiamo cercare di ottimizzare il comportamento della vettura in gara, visto che non abbiamo fatto test pre-event. Sarà una gara difficile con l’ultima tappa totalmente nuova che sarà particolarmente dura con una speciale lunga e complicata, è un rally che si deciderà solo alla fine”.

Notevole il primo assaggio per Toyota, con quattro vetture che hanno segnato i primi quattro migliori tempi. Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe sono i primi piloti Hyundai con la i20 N Rally1, mentre Josh McErlean e Eoin Treacy hanno siglato il miglior tempo tra gli alfieri M-Sport con la Ford Puma Rally1. Buon avvio anche per i ragazzi di Aci Team Italia con Roberto Daprà e Luca Guglielmetti che hanno siglato la migliore prestazione tra le vetture in gara per il Wrc2 e secondo di categoria Rally2 dietro ad Oliver Solberg ed Elliot Edmonson (Toyota Gr Yaris Rally2) qui trasparenti per la classifica Wrc2. I portabandiera della nazionale italiana hanno trovato un ottimo feeling con la Skoda Fabia Rs Rally2 e si preparano per la lunga gara sarda sostenuti dal festoso calore dell’appassionato pubblico italiano.

“Lo shakedown è andato molto bene, abbiamo fatto un gran tempo e siamo molto contenti di questo. Chiaro, è solo un test e le prove sono molto diverse, ma è una prima soddisfazione. Ora dobbiamo impegnarci al massimo da subito perché la prima giornata sarà molto intensa, con prove complesse. Vogliamo fare bene per onorare la gara di casa, per noi e per Aci Team Italia, come per la nostra squadra, i partner e chi ci permette di essere qui” ha commentato Daprà.