La nascita del Var doveva portare un passo in avanti nella gestione delle partite da parte degli arbitri. In sé, lo strumento doveva portare una rivoluzione: azzerare le polemiche e i dubbi sulla classe arbitrale. I primi mesi sono stati sperimentali, con buona volontà da parte dei fischietti italiani di ridurre gli errori durante le partite. Poi è subentrato lo scontro tra gli stessi e la tecnologia: questa funziona se utilizzata. Ma sempre più spesso non viene chiamata e talvolta, quando accade, l’arbitro decide persino di contraddire quel che vede, decidendo di affidarsi solo al proprio giudizio.

Secondo il protocollo varato dall’Ifab, International Football Association Board, l’ausilio del Var può essere richiesto in quattro situazioni: verificare la regolarità di una rete, assegnare un calcio di rigore, valutare un’espulsione diretta e correggere un provvedimento conseguente a uno scambio di persona. L’auspicio, dunque, era quello di eliminare errori evidenti. Eppure non sono mancate la poca trasparenza nelle decisioni, le polemiche sulle stesse e le lungaggini nell’utilizzo dello strumento. Mostrando così il lato reale della categoria: la maggior parte degli arbitri ha qualità insufficienti per dirigere una partita di serie A.

Il Cagliari ha vissuto momenti di proteste e tensione in occasione di cinque gare nel corso del girone d’andata del campionato 2018/19, in qualche modo legate al Var:

CAGLIARI-SASSUOLO

Partita che si infiamma nel finale mentre il Cagliari conduce per 2-1. Vengono assegnati 4′ minuti di recupero, viene espulso un giocatore degli emiliani mentre i rossoblù rimangono anch’essi in dieci per l’infortunio di Ionita. Pairetto decreta, tramite tecnologia, un calcio di rigore al 98′ per un fallo di mano di Romagna. L’utilizzo del Var è corretto, ma gli uomini di Maran protestano a lungo per il recupero spropositato concesso (quasi dieci minuti), senza il quale non ci sarebbe stata alcuna decisione avversa.

CAGLIARI-MILAN

Pesante svista dell’arbitro Abisso ai danni dei rossoblù: su una punizione di Srna, il difensore del Milan Rodriguez cintura e butta giù Pavoletti. La decisione sarebbe chiara: espulsione e rigore. Il direttore di gara decide di non consultare il Var e di fare di testa propria assegnando il giallo al milanista e la punizione dal limite per il Cagliari.

SPAL-CAGLIARI

La gara è appena iniziata e già potrebbe vedere una volta: Schiattarella, centrocampista dei padroni di casa, affronta Barella a centrocampo e gli assesta una manata sul viso in maniera volontaria. Basterebbe questo per sancire il rosso e indirizzare la partita. L’arbitro Doveri invece non interviene e, con lui, nemmeno gli assistenti al Var. Un errore che va a influire sulla partita giocata dai rossoblù, autori poi della rimonta che vale il 2-2 finale.

FROSINONE-CAGLIARI

Al 6’ Joao Pedro prende il tempo a Goldaniga e questi stende il brasiliano in piena area di rigore. L’arbitro Serra non va a rivedere l’azione, che dalle immagini rendono abbastanza chiara la dinamica e il mancato vantaggio a favore degli uomini di Maran.

LAZIO-CAGLIARI

Il Cagliari perde 2-0 ma rientra in campo, nel secondo tempo, con l’intenzione di recuperare lo svantaggio. E la partita si può riaprire al 55′ quando sugli sviluppi di un corner c’è un chiaro tocco di mano in area di Radu. L’arbitro Manganiello non si avvede e i colleghi al Var decidono di far finta di nulla, o comunque reputano involontario il tocco. E invece è calcio di rigore: in caso di trasformazione e sul 2-1, la partita avrebbe potuto essere più equilibrata. Dopo questo fatto la Lazio sigla il 3-0 e di fatto chiude il confronto.

Simone Spada