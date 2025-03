Vela, una timoniera oristanese al Mondiale Hansa 303 in Australia: la storia di Alessandra Cappellu

La timoniera oristanese Alessandra Cappellu sarà tra i protagonisti del Mondiale Hansa 303 che si svolgerà in Australia, a Newport, cittadina a 40 km da Sidney, dal 23 al 30 marzo prossimi che conta 42 equipaggi iscritti.

Il Mondiale Hansa 303, organizzato dal Royal Prince Alfred Yacht Club di Newport, è un sogno che si realizza per la famiglia di Veliamoci: ad accompagnare la giovanissima Alessandra Cappellu (16 anni) ci sono anche Maria Cristina Atzori (che sarà impegnata nel doppio con Cappellu) e il direttore tecnico Paolo Marchesi.

Il 24 marzo Alessandra Cappellu sarà in acqua per la Practice Race e il 25 marzo si entrerà nel vivo della competizione con il doppio mentre il singolo si svolgerà nelle giornate successive.

Il team oristanese è in viaggio per questa grande avventura che porterà Alessandra Cappellu a regatare anche in singolo tra i migliori atleti al mondo della Classe Hansa 303. “In questi mesi nel Golfo di Oristano abbiamo svolto tanti allenamenti- spiega Alessandra Cappellu – durante questo mondiale darò il massimo, dovrò mettere a frutto le conoscenze che ho appreso, mi servirà molta concentrazione. Il mio sogno è arrivare in alto nella classifica del mondiale, regaterò con i più importanti atleti al mondo e già questo è un grande obiettivo, sarà un’esperienza di vita”.

“Sarà una grossa sfida sia fisica che mentale- commenta il Direttore Tecnico Paolo Marchesi- abbiamo deciso di affrontare questo Mondiale grazie anche alla determinazione di Alessandra nel provarci. Abbiamo cercato di lavorare molto anche in condizioni di poco vento, caratteristica frequente in questo periodo dell’anno a Newport, ci siamo focalizzati sulle scelte tattiche.”

Alessandra Cappellu ha solo 16 anni ma le esperienze in ambito nazionale ed internazionale sono state diverse: tra queste, il più recente Hansa European Championship che si è svolto in Olanda nel settembre 2024; Alessandra Cappellu si è imposta tra i primi 20 atleti nel Mondiale Hansa 303 nel 2023 a Portimao, in Portogallo, si è classificata 1^ nella ranking nazionale Hansa 303 doppio vincendo il trofeo Challenge BBraun 2023 mentre nel 2022 guadagnò l’oro in doppio con Maria Cristina Atzori durante il Campionato Italiano Classi Olimpiche di Formia nel 2022.

“Ho cercato un equilibrio tra studio e sport -spiega l’atleta che frequenta il Liceo Benedetto Croce-, prima di partire mi sono impegnata al massimo in ambito scolastico per fare in modo di essere in linea con i miei compagni; lo status di studentessa-atleta mi consente in tante occasioni di studiare nei momenti di pausa dalle regate, attraverso la tecnologia posso sostenere le interrogazioni a distanza.”

“Questa trasferta è una scommessa grande”, commenta la Presidente di Veliamoci Maria Cristina Atzori. “Desideravamo fortemente essere presenti anche a questo Mondiale, non è infatti il primo per Veliamoci, sia nella classe Hansa che nelle altre classi, RS Aero e O’pen Skiff. Eravamo presenti a Palermo al mondiale Hansa nel 2021 dove abbiamo conquistato un 4 posto assoluto e nel 2023 in Portogallo dove abbiamo portato a casa la 5 posizione assoluta. Ma questa volta si tratta di una trasferta molto impegnativa sotto tanti punti di vista. Volevamo mantenere la promessa fatta ad Alessandra, che regaterà sia in singolo che in doppio e che rappresenterà non solo tutta la squadra di Veliamoci che non potrà essere presente, ma anche tutti gli atleti della Classe Hansa Italia che avrebbero voluto partecipare e che non ci potranno essere. Con onore rappresenteremo tutti loro, il nostro territorio, la nostra città, la Sardegna e l’Italia.

“Desideriamo sostenere il principio dell’ inclusione- conclude Maria Cristina Atzori- della solidarietà e dell’ amicizia tenendo sempre presente che lo sport deve poter essere per tutti. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno sostenuto questa avventura: l’Associazione Italiana Classe Hansa, la Bbraun, Pradelli Group, Conglomerati Bituminosi di Simaxis, Autogrù Rimedio e la Caimar s.r.l. di Oristano”