In 31 sfide giocate in terra genoana, il Cagliari ne ha vinte cinque. E lì si ferma il dato per i rossoblù, vista la nuova sconfitta ottenuta nel pomeriggio. Purtroppo i punti in nove giornate sono appena tre, la crisi di risultati prosegue nonostante con Brescia e Inter la squadra avesse dimostrato di essere sulla strada del recupero. Lo stop al Marassi invece ricaccia indietro Rolando Maran e i suoi ragazzi, sia in classifica (decimo posto) che sul piano del gioco.

“Purtroppo stiamo pagando ancora la sconfitta con la Lazio” ha commentato il presidente Tommaso Giulini ai microfoni di Sky Sport, “siamo in un periodo complicato, i ragazzi stanno giocando e non mollano. Non meritavamo di perdere, è chiaro che è un momento di difficoltà e gli uomini si vedono nei momenti di difficoltà. In queste nove gare la fortuna non ci ha aiutato”.

Ecco le pagelle dei rossoblù:

Cragno 6: offre due buonissime parate e tiene in gara il Cagliari fino alla fine. Sul gol di Pandev forse è ingannato dal taglio di Sanabria e dal rimbalzo della palla, ma non è impeccabile.

Cacciatore 5: gioca relativamente poco ma quando gioca va spesso in apnea dalla sua parte. Si becca un giallo che gli vale la squalifica per la prossima giornata (era diffidato). Si stira in ripiegamento ed è costretto ad uscire.

Al 23′ Mattiello 5.5: praticamente gioca sempre alto, si lascia andare a troppo nervosismo in alcuni frangenti ma alcune sue giocate sono pregevoli, ma non riesce a dare costanza all’azione cagliaritana che avrebbe bisogno di assist precisi e continui.

Klavan 4.5: ancora confuso, sbaglia tutti i disimpegni e sul gol non riesce a coprire come dovrebbe. Sta vivendo un periodo decisamente negativo e non sembra in grado di riuscire ad uscirne mentalmente, vista la sequenza di errori che sta mettendo in fila da un mese e mezzo.

Al 76′ Pereiro 5: entra e si fa notare per un fallo che gli vale il primo giallo nel campionato italiano. Offensivamente non esiste, non incide, non consente il cambio passo. Praticamente inutile.

Pisacane 5.5: fatica i continui cambi di modulo che Maran chiede alla difesa, fatica gli errori dei compagni e deve sempre rimediare agli errori altrui. Cancella Sanabria, poi nel finale regge da solo la difesa, recupera palla e rilancia sempre l’azione. Non festeggia al meglio le 100 presenze in serie A.

Faragò sv: gioca alto sulla fascia destra, dà qualche cross prima di dover uscire per infortunio.

Al 14′ Walukiewicz 5: partitaccia al fianco di Klavan, sbaglia anche lui una marea di disimpegni e vale a poco che riesca a frenare un inesistente Pinamonti. Paga il momento di difficoltà della squadra.

Nandez 5: litiga con l’arbitro per tutta la partita, anche con motivazioni plausibili. Maran gli chiede di agire da mezzala e lui è ligio al dovere un’ora, ma quando c’è da ripartire non riesce mai a dare un break, a trovare gli spazi per offendere la difesa avversaria.

Nainggolan 5.5: avrebbe meritato più fortuna col destro finito sulla traversa. Fa il suo alternandosi tra la regia difensiva e quella offensiva, riesce spesso a recuperare palla ma non altrettanto spesso a far ripartire l’azione con lucidità. Non è supportato come vorrebbe dai compagni.

Ionita 5: indecifrabile da parecchie giornate. Lamentava la mancanza di minuti in campo, in tre partite ha sempre giocato male e non ha mai offerto quel contenimento e quella solidità che ci si aspetterebbe da lui. Viene sovrastato dai centrocampisti avversari, esattamente come i compagni.

Pellegrini 5.5: paradossalmente si salva grazie ad un secondo tempo intelligente, contro avversari che non riuscissero a superarlo. Spinge quanto può ma dalla sua parte il Cagliari gioca poco e allora deve passare il tempo a recuperare sui contropiede genoani.

Joao Pedro 5: la prima occasione della partita è la sua. Poi fa una partita inconcepibile, si nasconde e non riesce mai ad offrire un break a favore dei compagni, non tira e si perde tra le maglie rossoblù avversarie. Potrebbe riscattarsi nel finale quando il tiro di Nainggolan stampato sulla traversa danza verso la sua testa: la zuccata finisce fuori con la porta spalancata.

Simeone 5: prova a lottare ma poi si eclissa, non tira mai, non dà mai spunti ai compagni e non se li cerca nemmeno. Soumaoro lo cancella dalla partita con una prestazione sontuosa, facendo valere le proprie qualità sulla maggiore esperienza del Cholito.

Maran 5: passino i due infortuni nel primo tempo e gli errori dei suoi attaccanti. Però sente per primo lo scoramento che sta vivendo la squadra, non sembra essere padrone delle sue scelte come vorrebbe, troppo pavido per osare contro un Genoa decisamente di basso livello. Perde, e segna un’altra domenica nel calendario in cui manca la vittoria.

Simone Spada