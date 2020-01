Il palloncino rossoblù si sta sgonfiando? Se lo stanno chiedendo i tifosi in queste ore e, forse, anche la società. La sonora sconfitta ricevuta dalla Juventus ha di fatto riportato il Cagliari sulla terra dopo una luna di miele durata quattro mesi. Tanti, ma non abbastanza per donare costanza di rendimento e risultati ad una squadra che sta vivendo il suo periodo più buio. Tre stop consecutivi, uno più duro dell’altro, a rimettere in discussione molte delle certezze acquisite nel corso del girone d’andata.

Certo, c’è ancora poco da aver paura. I 29 punti sono un bottino spettacolare ragionando sull’obiettivo di stagione, ovvero quello della salvezza in primis e di rimanere nella parte sinistra della classifica poi. Aggiungiamoci che dietro hanno fatto a gara a mandare messaggi ai rossoblù: “non fermatevi, è l’anno giusto, correte! Correte!”. I mittenti sono stati il Napoli (messa ko da una Inter cinica) e il Parma (strapazzata per 5-0 dall’Atalanta), dirette concorrenti all’ultimo posto utile all’Europa League, e ancora discretamente distanti per lasciar passare in sordina la trasferta di Torino.

Però adesso occorre rimettere l’auto in carreggiata. Rolando Maran deve parlare coi suoi ragazzi, capire il loro stato d’animo e riprendere il discorso imbastito a fine agosto, quando Inter e Brescia consigliarono di rivedere la strategia tattica da portare in campo. Anche perché il momento no della squadra perdura dalla trasferta di Lecce: in quel caso si sommarono due punti persi, tanto nervosismo, la squalifica di Olsen ed una condizione che iniziava a far sentire le prime avvisaglie di difficoltà. Da quel punto in avanti il Cagliari ha faticato a riproporsi come nei turni precedenti, ha dovuto spesso rincorrere dopo aver imposto un vantaggio o la lettura di una partita.

Ci sono due preoccupazioni: di solito gennaio non è un mese felice nella carriera del tecnico cagliaritano; a breve si giocheranno tante partite a distanza ravvicinata, una più complicata dell’altra: sabato alla Sardegna Arena ci sarà il Milan del figliol prodigo Ibrahimovic e martedì a Milano ci saranno gli Ottavi di Coppa Italia con l’Inter di Lukaku. Per quanto possa essere ampia la rosa rossoblù, una serie di insuccessi potrebbero minare la consapevolezza di una squadra che ha esigente bisogno di rendere magica questa stagione. Sarà a questo punto fondamentale, ancor di più, la figura di Radja Nainggolan: da capitano e uomo d’esperienza dovrà prendere per mano i compagni e portarli fuori dalle sacche dello sconforto. Solo a quel punto il Cagliari potrà ripartire più forte di prima.

Simone Spada

(Foto: Silpress)