Trasferta vietata ai tifosi sardi per Empoli-Cagliari, scoppia la polemica politica: “Discriminazione vergognosa”

Il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi sardi per la partita Empoli-Cagliari, in programma domenica 6 aprile 2025 allo stadio “Carlo Castellani”, ha scatenato una dura reazione da parte del mondo politico isolano. La misura, adottata senza apparenti motivazioni ufficiali, ha sollevato un’ondata di indignazione, non solo tra i tifosi rossoblù, ma anche tra i rappresentanti istituzionali della Sardegna. La presidente della Regione, Alessandra Todde: “Non sono accettabili discriminazioni sui sardi solo in quanto sardi. La decisione di penalizzare i tifosi del Cagliari è ingiustificabile. Chiedo al presidente dell’Empoli di rivedere la sua scelta e auspico una soluzione rapida e positiva della vicenda”, ha scritto.

Il consigliere regionale Giuseppe Fasolino (Riformatori) ha espresso tutta la sua amarezza: “La decisione di vietare ai tifosi sardi l’accesso alla partita Empoli-Cagliari crea amarezza nelle centinaia di migliaia di sardi che hanno a cuore il Cagliari. Non solo, come consigliere regionale, mi sento offeso per l’irragionevole divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna. Una misura che, a pochi giorni dal match, cruciale per la lotta salvezza in Serie A, provoca sconcerto nei molti tifosi che avevano già pianificato la trasferta in Toscana, sostenendo spese per voli o traghetti. Appare illogico e immotivato che una tifoseria corretta e civile venga così mortificata da un provvedimento incomprensibile. Auspico che su questo, nelle prossime ore, si attivino anche i parlamentari sardi di ogni schieramento. A difesa di una passione e della civiltà di un popolo”.

Sulla stessa linea, il deputato Ugo Cappellacci, Forza Italia, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, ha attaccato duramente il provvedimento, definendolo una vera e propria discriminazione: “No ad una discriminazione vergognosa verso i tifosi sardi. Chi segue la squadra rossoblù in trasferta è già costretto ad affrontare il viaggio con mille sacrifici sul piano economico e organizzativo. Aggiungere a queste difficoltà anche un divieto assolutamente ingiustificato e, a dir poco, scandaloso rappresenta un insulto ai tifosi, alla squadra e a tutta la Sardegna. Laddove non dovesse essere annullata subito questa nefandezza, mi riservo di presentare una serie di atti ispettivi in sede parlamentare affinché non resti senza conseguenze”.

A rincarare la dose è stato anche il deputato e segretario regionale di Forza Italia, Pietro Pittalis, che ha definito la situazione un atto di grave ingiustizia nei confronti della tifoseria isolana: “Una vergogna che manca di rispetto ai tifosi sardi, al Cagliari Calcio e a tutta la Sardegna in generale. In attesa di un provvedimento da parte delle autorità competenti, auspichiamo che vengano considerate con la massima attenzione le ben note difficoltà legate all’insularità, che già rendono complessi e onerosi gli spostamenti della tifoseria rossoblù. Numerosi sostenitori hanno già sostenuto significativi costi economici per acquistare in anticipo voli aerei o biglietti dei traghetti per raggiungere la Toscana e supportare il Cagliari Calcio animati semplicemente e come sempre da passione e attaccamento alla maglia. Auspico che sia ripristinato immediatamente e senza il ricorso al Tar il sacrosanto diritto dei tifosi del Cagliari di seguire la propria squadra in trasferta, nel pieno rispetto delle normative e dello spirito sportivo. Questa situazione altrimenti potrebbe creare un insopportabile e ingiustificato precedente di discriminazione territoriale, nonché richieste di risarcimento di ogni singolo tifoso per il danno arrecato. Per questo della vicenda investirò il Ministro dello Sport e gli organi della Figc”.

