Filippo Tortu è il settimo uomo più veloce al mondo. Il sardo-lombardo è arrivato settimo con 10.07 in una finale stellare dei Mondiali di atletica leggera a Doha, in Qatar, vinta dall’americano Coleman (medaglia d’oro a 9.76) davanti al connazionale e fenomeno Gatlin e al canadese De Grasse. Una occasione storica per l’Italia e per l’atleta azzurro, che nei primi venti metri era addirittura terzo prima di venire risucchiato dalla maggiore forza e velocità degli avversari in gara. All’arrivo il suo volto è rigato di delusione, ma sarebbe servito il record italiano per poter competere ad alti livelli.

Tortu aveva centrato la finale mondiale dei cento metri trentadue anni dopo Pierfrancesco Pavoni, che ci era riuscito a Roma nel 1987. Nella capitale quatariota, il velocista sardo è riuscito ad entrare nei primi otto sprinter del globo compiendo un capolavoro, piazzandosi al terzo posto della sua semifinale in 10.11 (vento +0.8 m/s), al termine di una rincorsa magistrale. Il predestinato dello sprint italiano, primatista nazionale assoluto con 9.99, è anche il primo italiano della storia a scendere sotto i 10 secondi netti sulla distanza regina dell’atletica.

“Ho cercato di godermela il più possibile, perché non so quante volte mi ricapiterà. Ho cercato di rimanere decontratto e venire fuori sul lanciato. Ho poche cose in testa, appena ho tagliato il traguardo ho voluto andare a salutare la mia famiglia, che era tutta qui a vedermi, e il mio staff”. Così Filippo Tortu, intervistato da RaiSport, commenta la sua performance nella finale mondiale dei 100 a Doha. “Sono arrivato qui che ero il diciassettesimo nelle liste mondiali – dice ancora lo sprint azzurro – e oggi sono riuscito ad arrivare in finale e ho fatto il mio miglior tempo dell’anno, che sottolinea l’ottimo lavoro fatto con il mio staff. Senza gli infortuni sarei andato più veloce, ma non cerco scuse e sono contento: è stata una bellissima gara, il vincitore ha fatto un tempo straordinario e sono felice di averne fatto parte e di aver rappresentato l’Italia in mezzo a tutti questi americani. Ho cercato di dare il massimo, non è stata una stagione facile ma si è conclusa nel migliore dei modi”.

Qual è stato il momento più bello? “Oggi ho capito che era l’ora, il minuto, che contava – risponde Tortu -. La cosa che più mi soddisfa, oltre al mio record stagionale in finale, è che in semifinale c’erano quasi tutti gli atleti che mi avevano battuto durante l’anno: mi ripetevo nella testa che nel momento che contava li avrei battuti, così è stato ed è questa la soddisfazione più bella di questo Mondiale. Che non è finito, perché ora c’è la staffetta”. In vista delle gare di preparazione alle Olimpiade 2020 che si terranno a Tokyo: avrà modo di migliorare ancora e magari sperare qualcosa di più in termini di risultati.

