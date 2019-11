Vigilia di una nuova partita molto attesa per il Cagliari. Domani alle 12.30 sarà di scena la sfida alla Fiorentina alla Sardegna Arena, nuova tappa di un percorso veramente positivo che i rossoblù vogliono proseguire con entusiasmo. Avranno ancora una volta al loro fianco la spinta di un pubblico che ha risposto alla grande, siglando il tutto esaurito in pochi giorni. Una eventuale vittoria consentirà non solo di mantenere la striscia di risultati utili ma anche di rimanere aggrappati alla zona Europa, visto il solco importante che si sta tracciando tra la zona alta e quella medio-bassa.

Intanto bisogno battere la Viola e Rolando Maran sa già che non sarà semplice: “Si tratta di una squadra importante, ha chiuso più partite senza subire gol e ha uno degli attaccanti che tirano di più in porta. Dovremo stare molto attenti, ha un grande potenziale, pur mancando Ribery. Noi ci siamo guadagnati il rispetto, ma adesso dobbiamo consolidare ciò che abbiamo fatto. Dovremo divertirci e vincere, proseguire bene il nostro percorso. Deve essere il carburante che ci stimola ogni partita, attraverso il quale si generano i risultati. Anche perché più si va avanti e più diventa difficile”.

L’euforia di questi giorni non deve causare passi indietro, ed anzi il tecnico ci ha tenuto a precisare che la cosa migliore al momento è mantenere la stessa fame di sempre. L’impegno dei ragazzi in allenamento gli dà sicurezza, sono abbastanza tranquilli e nemmeno le voci di questi giorni hanno minato il buon rapporto del gruppo. “Nandez non ha alcun mal di pancia, anzi l’ho visto molto felice e partecipe. Oliva? Sta lavorando a testa bassa da gennaio ed oggi sta ottenendo i risultati della sua crescita. Nainggolan e Simeone risulteranno decisivi. Tutti stanno lavorando bene e per questo fare delle scelte non è semplice. Ho giocatori che sono un patrimonio, hanno un potenziale da sfruttare al meglio”.

L’ultimo pensiero va al campionissimo Gigi Riva che in questi giorni ha speso parole significative sul Cagliari: “Voglio augurare buon compleanno a Gigi Riva e ringraziarlo per le cose che ha detto su di noi. Detto da lui vale doppio: dobbiamo seguire il suo consiglio di avere fame di vittorie e di goderci il momento. Le sue parole ci riempiono di orgoglio, sono aspetti che aumentano il nostro senso di responsabilità”.

Simone Spada