L’ultima sosta per le nazionali è andata in archivio, ed ora il Cagliari potrà pensare solo a se stesso fino a Natale. Prenderà il via domani alla Sardegna Arena un filotto di partite che potrebbe regalare dolce profumo d’Europa, in particolare grazie a diversi incroci come quello con la Spal. L’obiettivo come sempre è la vittoria, ma Rolando Maran punta in maniera specifica a proseguire la striscia positiva iniziata a Parma e proseguita fino alla trasferta di Roma. E le due settimane appena passate hanno permesso di recuperare diversi giocatori e di lavorare su nuove soluzioni tattiche.

“Le partite sono tutte difficili, quella di domani lo sarà ancora di più – ha spiegato il tecnico trentino – non è un esame di maturità, dobbiamo guardare al lungo periodo. Certo è che dobbiamo e vogliamo dare continuità ai nostri risultati, se possibile accelerare. Ci sono tante aspettative e questo è bello, vuol dire che stiamo trasmettendo buone sensazioni. Ma dobbiamo continuare a crescere, non sottovalutare l’avversario e metterci l’attenzione e il dinamismo giusto”. La formazione di Leonardo Semplici costituirà un serio pericolo anche per la disposizione in campo ma se c’è una cosa che dovrà fare il Cagliari sarà quello di giocare e dirigere la partita, stroncando sul nascere ogni possibile velleità avversaria.

Per questo sono state provate diverse soluzioni che consentano ai rossoblù di assumere una pelle via via diversa, con giocatori duttili che sappiano giocare in varie zone del campo. Potrebbe tornare utile ad esempio Lucas Castro, che non si è mai fermato ma ha convissuto con alcuni fastidi fisici che sembrano ora superati; e Paolo Faragò, ritornato di recente da un lungo infortunio: “Sembra non abbia mai smesso di giocare, sta spingendo alla pari degli altri, anche in amichevole ha fatto vedere di avere la gamba. Per me è pronto”.

Con così tanta abbondanza non sarà semplice scegliere i giocatori da schierare. Eppure per Maran non c’è momento migliore di questo: “Si stanno allenando bene, è una piacevole difficoltà dover scegliere qualcuno. Però chiunque scelga, non sbaglio. Poter fare determinati cambi durante la gara è un valore, la rosa è stata costruita per questo. Questo ci ha portati ad avere una buona classifica e a raggiungere bei risultati. Abbiamo una media punti alta e ora dobbiamo cercare di migliorarla”.

Simone Spada