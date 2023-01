Ranieri scuote i suoi contro il Como: “Col piede giusto, come l’ultimo gol di Gigi Riva”

Alla vigilia di Cagliari-Como, che segna anche l’atteso ritorno in panchina di mister Ranieri, è proprio l’allenatore dei rossoblu a ricordare, evocare e motivare il mito: “Dobbiamo partire con il piede giusto. Anche con un 1-0, come quella volta, proprio contro il Como, quando Riva segnò il suo ultimo gol”. Non poteva essere più suggestivo il pre-gara di un ritorno in Sardegna dopo 32 anni. “Faccio questo lavoro per le emozioni – ha detto Ranieri in conferenza stampa -, non sarà una giornata come le altre. Lo stadio pieno? Io da solo non ce la faccio: sono importanti tutti, i giocatori, il club e il pubblico. I giocatori devono poter rischiare sentendo l’affetto del pubblico. Bisogna lottare e crederci: l’impossibile non esiste”.

Attenzione però al Como, e Ranieri snocciola statistiche su un avversario che in questi giorni ha studiato a distanza: “Non è un cliente facile – ha detto -, nelle ultime otto gare ha perso solo con la Reggina. È la seconda squadra che crea più occasioni da gol, ha sviluppato 131 contropiedi: quando la perdiamo bisogna stare molto attenti”. Ranieri si è calato subito nella serie cadetta: “Sono già in partita, la categoria per me non conta“. Prime impressioni: “Positive – ha continuato -, tutti vogliono mettersi in mostra. È chiaro che assimilare tutto con un nuovo allenatore è difficile, ma voglio vedere in campo almeno due o tre cose su cui ho battuto molto in questi giorni”.

Quanto alla sua squadra, “lavoro per migliorare i singoli – ha detto ancora Ranieri – perché se migliorano i singoli, migliora il gruppo. Voglio tanti leader, ma non egoisti: devono essere a disposizione degli altri“. Si è parlato anche di mercato e di Nainggolan: “Se lui vuole venire e ha la mentalità di calarsi in questo clima, sarà ben accetto”. Nandez? “Un valore aggiunto”. Pereiro? “Qualità eccelsa, ma deve sveltire il pensiero”. Rog? “Lo porto, poi vediamo”. Luvumbo? “Bravo, ci voglio lavorare. Deve far capire ai compagni quando sta per crossare, ha grandi doti, può essere attaccante puro o esterno”.