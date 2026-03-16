Rally del Sulcis Iglesiente, il giovane pilota di Burgos batte l’ex campione del mondo

Il diciottenne sardo conquista la vittoria nella prova d’apertura della Coppa Rally di Zona 10 superando Tidemand in un duello sul filo dei secondi.

di Carlo Martinelli

Con un successo della prova d’apertura della Coppa di Rally Zona 10 e del Campionato Regionale, cala il sipario sulla 4^ edizione del Rally del Sulcis Iglesiente con una sorprendente vittoria al cardiopalma di Valentino Ledda, navigato da Claudio Mele, a bordo della potente Skoda Fabia RS Rally2 preparata dalla Delta Rally. Il giovanissimo pilota di Burgos, col suo navigatore, si sono imposti sul pluridecorato ed ex campione del mondo Wrc2 Pontus Tidemand, qui navigato dal giovane connazionale svedese Theo Bergsten, a bordo della Skoda Fabia RS della Gass Racing, per soli 1”6. Terzo posto per un altro equipaggio sardo: Marino Gessa e Salvatore Pusceddu a bordo di un’altra Skoda Fabia RS della Sardegna Racing Team, a 35”6 di distacco. Un duello internazionale difficile e influenzato dalle condizioni meteo estremamente instabili, che hanno costretto gli equipaggi a scelte strategiche contribuendo, nel caso di Valentino Ledda e Claudio Mele, al risultato finale.

La gara. Dopo essersi aggiudicato lo shakedown del sabato mattina, essendo stato il più veloce in assoluto sui tornanti di Fontanamare-Nebida, con la strepitosa vista mare con lo sfondo del massiccio Pan di Zucchero, la coppia Tidemand-Bergsten si è subito imposta anche nelle prime due prove della prima speciale di Is Arruastas, a Iglesias, e nel primo passaggio della speciale di Bacu Abis. Nel secondo passaggio della prova nella frazione di Carbonia, invece, l’ha spuntata la coppia Ledda-Mele, che è stata più lungimirante, viste le condizioni meteo, assumendo la rischiosa ma fortunata decisione di montare le gomme da pioggia, sopraggiunta copiosa in serata. Terzo posto nella classifica del sabato sera per il pilota di Arbus Marino Gessa, che con Salvatore Pusceddu alle note, sulla Skoda Fabia RS Rally2, è stato poi il più veloce nella prima speciale di domenica, la Santadi-Nuxis.

Lo svedese, poi, domenica ha pagato 10” di penalità per essere arrivato con un minuto di ritardo al controllo orario prima dello start a causa di un problema all’interfono, che gli svedesi hanno dovuto inevitabilmente sostituire prima di affrontare la prova. Anche Ledda, sulla stessa prova, ha perso oltre 16” perché un foglio plastificato svolazzante è finito sul muso della vettura davanti ai bocchettoni dell’aria, rimosso poi prontamente da un commissario. La gara a quel punto si è riscaldata con botte e risposte sui tempi: Tidemand si è aggiudicato la Villaperuccio-Piscinas 1 per un solo decimo su Ledda-Mele, che hanno risposto aggiudicandosi il primo passaggio sulla speciale di Perdaxius.

Nel secondo giro, il diciottenne di Burgos ha vinto la Santadi-Nuxis 2, mentre Tidemand la Villaperuccio-Piscinas 2, arrivando a contendersi il podio più alto nell’ultima prova sul filo dei decimi di secondo, con il giovane pilota sardo dell’Aci Team Italia avanti di 3”8 sullo svedese ex campione del mondo. Un vantaggio che il pilota nord europeo ha provato inutilmente a demolire nella Perdaxius 2, perché sulla linea del traguardo Valentino Ledda ha mantenuto quel 1”6 di vantaggio che gli ha permesso di aggiudicarsi la sua seconda vittoria assoluta in carriera. In terza posizione Gessa-Pusceddu (Skoda Fabia RS Rally2), a 35”6, gli unici a restare sotto al minuto di distacco dai primi due equipaggi. Quarti Ronzano-Andreis (Skoda Fabia RS Rally2, a 1’28”8) che hanno preceduto Dettori-Demontis (Skoda Fabia RS Rally2, a 2’28”5), Siddi-Corda (Skoda Fabia RS Rally2, a 2’51”6) e Locci-Musu (Skoda Fabia R5, a 5’49”9).

Dopo l’uscita di scena di Fabrizio Marrone e Francesco Fresu, usciti nella penultima prova dopo aver a lungo condotto la Rally4, a chiudere ottavi assoluti e primi tra le “due ruote motrici” sono stati Contini-Tocco (Peugeot 208 GT Line Rally4, a 6’29”7), che hanno così conquistato anche il 2° Trofeo Cammino Minerario di Santa Barbara.

Noni assoluti Mannu-Frau (Peugeot 208 GT Line Rally4) davanti al giovane talento Alessandro Silvaggi, diciottenne che, lasciata la Formula4 per debuttare nei rally con Giancarla Guzzi sul sedile di destra, da debuttante e più giovane in gara è arrivato decimo assoluto, vincendo la classe Rally5 e il gruppo Rc5n. Il Trofeo Tommy Rossi Nonmollaremai è andato agli ultimi classificati, gli iglesienti Davide Murgia e Elisa Schirru, vincitori di classe Rsd2.0 Plus. Nel 4° Rally Sulcis Iglesiente Historic vittoria di Marco Casalloni e Giovanni Figoni su Peugeot 205 4° Raggruppamento, in 53’21”3, davanti a Bernardo Morgan e Roberto Scilef (Renault 5 GT Turbo, a 19″7) e Marc e Stephanie Laboisse (A112 Abarth, a 4’33″6). Nella Classica vincono Ruggiu-Valdarchi su Opel Astra Gsi, in 1:4’41″1.

Felicità alle stelle per il vincitore Valentino Ledda: “Una gara difficilissima, che non ci aspettavamo di vincere. Abbiamo iniziato a crederci ieri sera a gara ormai iniziata. Preso atto della presenza di un campione del mondo, non ci aspettavamo certo questo risultato. Abbiamo però lavorato sodo e ricevuto un grande aiuto dal nostro team che è molto esperto”. Per Pontus Tidemand un’esperienza nuova: “Davvero felici di aver partecipato a un rally così, con prove belle e difficili. Il secondo posto assoluto è un ottimo risultato. C’è stato un bel duello con Valentino”. Soddisfatto anche Marino Gessa, terzo assoluto: “Molto contento della nostra prestazione e di aver vinto anche una speciale contro avversari così. Non è stato per niente semplice”. Grande soddisfazione anche per l’organizzatore del rally Giacomo Spanu: “Nonostante il meteo incerto siamo riusciti a gestire tutto al meglio. Un folto pubblico ha continuato a seguire le prove dimostrando grande passione per questo sport”.