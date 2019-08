Radja Nainggolan è un giocatore del Cagliari. Nessuna scaramanzia, è proprio così, Tommaso Giulini è riuscito a chiudere una trattativa che ha visto il centrocampista belga grande protagonista. Sì perché i valori e i sentimenti familiari valgono più di ogni altra cosa: ecco perché sono arrivati un no ad un ingaggio faraonico in Cina e uno ad un progetto imperniato sulle sue qualità (proposti dalla Sampdoria prima e dalla Fiorentina poi). Contava di tornare ai colori rossoblù prima o poi, e questa è davvero la volta buona.

Prestito secco, ma il Cagliari si accolla l’ intero ingaggio del giocatore. La dirigenza cagliaritana sta ancora lavorando per limare qualche particolare, magari con un intervento dell’Inter proprio sulla cifra (4,5 milioni annui) per rendere meno pesante il peso economico dell’operazione. Poi tra un anno si ridiscute un po’ tutto con calma, col prestito secco che dovrà diventare una cessione vera e propria. Intanto Nainggolan torna in Sardegna, i tifosi lo attenderanno in aeroporto per le 13,45.

Rolando Maran dovrà però attendere ancora un po’ per poter conoscere Nahitan Nandez. L’affare è concluso, il Boca Juniors ha accettato le condizioni pattuite con Giulini una settimana fa. Il volante uruguayano ha tenuto fede alla promessa di giocare entrambe le gare degli ottavi di Copa Libertadores, ha salutato il pubblico xeneizes ricevendo indietro un affetto degno di un campione, il suo allenatore lo ha salutato con le lacrime agli occhi. Ha sbrigato le pratiche burocratiche ed è pronto a raggiungere Cagliari entro pochi giorni, salvo essere bloccato al momento dal suo agente Pablo Bentancur: in una intervista radiofonica ha svelato come la dirigenza rossoblù debba risolvere un dettaglio, un indennizzo del 20% da corrispondere al giocatore.

Questo nuovo stop ha seccato Giulini, che sarebbe pronto a far saltare l’intesa col. Questa mossa serve a mettere fretta proprio all’agente e convincerlo a non mettersi nuovamente di traverso, come già capitato più volte in questi mesi. Saranno decisivi il parere di Nandez e di Angelici, presidente del club argentino: il primo ha voglia di giocare in Italia, apprezza il progetto cagliaritano e vuole chiudere presto ogni discorso; il secondo ha acconsentito alla vendita di uno dei suoi gioielli con la speranza di ottenere denaro fresco da reinvestire, non può veder saltare una occasione così importante. La sensazione è che la situazione verrà risolta per il meglio nel corso dei prossimi giorni.

