Prosegue il periodo nero del Cagliari che viene sconfitto dal Milan alla Sardegna Arena per 2-0. Gli uomini di Maran hanno vissuto lo stesso copione di Torino: dopo una discreta prima parte, si sono completamente assentati dalla gara nella ripresa, lasciandosi travolgere dalle invettive rossonere, poi finalizzate da Leao e Ibrahimovic. I rossoblù hanno dimostrato grossa sterilità offensiva, poche idee in sede di palleggio ed una visibile mancanza di fiducia, svanita probabilmente a seguito del finale beffa con la Lazio. Si tratta della quarta sconfitta consecutiva: non pregiudica la chiusura al sesto posto alla fine del girone d’andata, ma dà segnali poco incoraggianti per le prossime giornate di campionato.

I rossoneri si sono dimostrati da subito Ibrahimovic dipendenti e solo grazie allo svedese si sono dimostrati in grado di offendere la porta cagliaritana (bravo Olsen ad evitare lo svantaggio al 31’). L’unico altro brivido lo regala Nandez con un pallonetto che Donnarumma toglie dalla linea di porta: sarebbe stato il giusto compimento di un palleggio sempre a favore contro una squadra spenta e con poche idee. Però a volte una sola idea basta e avanza, e il Milan l’ha capitalizzata ad inizio secondo tempo a causa di una nuova amnesia difensiva di Klavan, ormai persosi dopo i ripetuti errori delle ultime giornate e pronto ad essere sostituito nel corso del mese. Quando ha fatto seguito il gol di Ibrahimovic è sceso il gelo e il buio alla Sardegna Arena davanti ad una formazione rossoblù diventata il fantasma di se stessa nel giro di un mese.

Non bastano i cambi, non cambiano assolutamente nulla. Il Cagliari ha continuato a giocare male, prestare il fianco agli avversari e opporre una debole trama offensiva che non ha mai impensierito Donnarumma. Una brutta brutta prestazione che mette tanti dubbi sull’effettiva capacità della squadra di risollevarsi. Non aiutano le prossime due gare con Inter (Coppa Italia) e Brescia della prossima settimana, che saranno uno spartiacque anche per le operazioni nel mercato invernale. La crisi è ufficiale e rischia di vanificare il gran lavoro fatto nei precedenti quattro mesi.

Gol.

Al rientro dagli spogliatoi, pronti via e il Milan segna: Castillejo vede lo scatto centrale di Leao, il brasiliano è più veloce di Klavan e va al tiro, la palla deviata da Pisacane si impenna e sorprende Olsen. La zampata di Ibrahimovic l’attendevano in tanti e arriva al 64’: cross basso di Hernandez dalla sinistra, lo svedese offre una girata di sinistro sulla quale Olsen non arriva per il 2-0.

Curiosità.

Sono 75 i precedenti totali in Serie A tra Cagliari e Milan: 41 vittorie rossonere, 8 rossoblù e 26 pareggi. In Sardegna sono 38 le gare giocate, con 5 successi dei padroni di casa e 16 vittorie meneghine, 17 pareggi.

TABELLINO.

Cagliari: Olsen, Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Nandez (al 75 Ionita), Cigarini, Rog (al 75’ Castro), Nainggolan, Joao Pedro, Simeone (al 68’ Cerri). All. Maran

Milan: Donnarumma, Calabria (al 72’ Conti), Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu (al 63’ Bonaventura), Leao (al 90’ Rebic), Ibrahimovic. All. Pioli

Gol: Leao (46’), Ibrahimovic (64’)

Simone Spada