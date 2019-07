La telenovela potrebbe essere giunta al termine e si chiuderà nel corso delle prossime ore: Nicolò Barella si vestirà di nerazzurro nel corso delle prossime quattro stagioni. L’accordo tra Cagliari e Inter è stato trovato sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 40 milioni più 5 di bonus. È prevalsa la logica del compromesso: la dirigenza rossoblù ha concesso un piccolo sconto nel momento in cui Marotta e Ausilio hanno alzato la posta in palio.

Decisivo l’incontro in Lega tra le due dirigenze, per un colloquio durato circa tre ore e mezzo. Nei giorni scorsi, Antonio Conte ha chiamato più volte il centrocampista cagliaritano confermandogli la sua centralità nel suo progetto che vedrà la formazione nerazzurra competere per lo Scudetto e per la Champions League. Il Cagliari dunque ha acconsentito ad abbassare valutazione del giocatore, anche assecondando l’Inter sui termini di pagamento e sulla formula, la più congeniale per entrambi i club.

L’ufficialità dell’accordo arriverà nel corso dei prossimi due giorni. Barella potrebbe anche decidere di ridurre il suo periodo di riposo per raggiungere i nuovi compagni nel ritiro di Lugano. Con l’ingresso di nuovi capitali, il ds Marcello Carli potrà avviare velocemente il mercato rossoblù, puntando sull’acquisto della seconda punta: la Roma parrebbe molto interessata all’offerta di 13 milioni per Gregoire Defrel. Presto ci sarà un nuovo incontro con il ds giallorosso Petrachi per mettere nero su bianco il trasferimento del francese in Sardegna.

