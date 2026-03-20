Calcio, Nazionale: Marco Palestra ed Elia Caprile tra i convocati

Il portiere e il difensore del Cagliari tra i 28 protagonisti dei playoff decisivi per ottenere il pass per i Mondiali
Ci sono anche il portiere e il difensore del Cagliari Elia Caprile e Marco Palestra nella lista dei 28 convocati del Ct Gennaro Gattuso per i Playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 in vista dell’incontro del 26 marzo con l’Irlanda del Nord al quale seguirà, in caso di vittoria, quello del 31 con la vincente tra Galles e Bosnia.
Questo l’elenco completo dei convocati.
Portieri: Caprile, Carnesecchi, Donnarumma, Meret; Difensori: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Scalvini, Spinazzola; Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali; Attaccanti: Chiesa, Pio Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui, Scamacca.