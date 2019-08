Il progetto del Cagliari piace, i giocatori hanno fiducia del lavoro della società. I primi acquisti del mercato e i prossimi in arrivo dimostrano la voglia di Tommaso Giulini di creare una rosa competitiva abbastanza per garantire prima una tranquilla salvezza e poi un salto poderoso verso le zone d’accesso all’Europa. Nell’anno del Centenario è giunta l’ora di osare e i giocatori contattati hanno ben compreso l’intenzione. Dopo Rog e Mattiello, altro giocatori sono pronti a prendere un aereo verso la Sardegna, con condizioni persino molto favorevoli. Le trattative però sono lunghe e spesso non mancano piccoli intoppi.

Ad esempio l’Inter aveva trovato nella giornata di ieri un accordo base con la Fiorentina per il passaggio di Radja Nainggolan in Toscana. D’accordo l’agente Beltrami, ma in serata è arrivato il no del centrocampista belga. Non ci sono alternative: o Cagliari, o un anno in tribuna a Milano. Giulini è stato chiaro nella formula di acquisizione: prestito secco e pagamento per intero del contratto (accordo a un milione e mezzo di euro col giocatore) oppure prestito oneroso a 6 milioni e obbligo di riscatto tra un anno, con i neroazzurri che si accollano l’80% dello stipendio. Proposte irricevibili per Marotta e Ausilio, che in giornata si sono visti recapitare da Nainggolan la minaccia di una possibile rescissione del contratto, facendo leva sulle parole di Antonio Conte – che l’ha messo di fatto fuori rosa ad inizio ritiro. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori sviluppi, è certo che i milanesi non posso permettersi di perderlo a zero dopo il costoso investimento di un anno fa.

Rallentata nuovamente la trattativa Defrel seguita in prima persona dal ds Carli. Nei giorni scorsi il giocatore aveva fatto saltare la trattativa con una richiesta d’ingaggio molto alta, subito ritrattata. Dopo una giornata di chiacchiere, sembrava tutto definito: il francese a Cagliari in prestito oneroso con obbligo di riscatto, operazione da 12 milioni di euro. A quel punto si è tirata indietro la Roma, visto anche lo stallo nell’affare Dzeko-Inter. I giallorossi vogliono guadagnare qualcosa e dunque vogliono i soldi per la punta subito e non in più esercizi. La sensazione è che comunque la situazione si risolverà con un po’ di pazienza nei prossimi giorni.

E mentre Nandez arriverà nell’isola entro lunedì, in attesa di sbrigare tutte le pratiche burocratiche; oggi il Cagliari ha provato a sondare nuovamente l’apprezzamento di Simeone per la nuova destinazione. Il “Cholito” non si sente più a suo agio a Firenze e vorrebbe cambiare aria. La dirigenza viola vorrebbe accontentarlo ma la proposta di uno scambio alla pari con Diego Farias è risultata irricevibile. Il nuovo patron Commisso vorrebbe anche un indennizzo, ma la dirigenza rossoblù non sembra molto interessata. Sicuramente le parti si rivedranno, ma tutto dipenderà dall’esito dell’affare Defrel.

Simone Spada