Il Cagliari sente profumo d’Europa e gran parte del merito è di un giocatore che la conosce perfettamente: Radja Nainggolan ha offerto un saggio dello strapotere tecnico e tattico dei rossoblù andando ad affossare una Spal che si è rivelata tanto piccola e di un campionato diverso, più rivolto verso il basso. Gli uomini di Maran hanno vinto per 2-0 grazie ad un eurogol del Ninja (che ha colpito anche un palo ed è stato uomo prezioso fino alla sostituzione) e alla marcatura di Faragò, tornato in campo da titolare dopo sei mesi dal lungo infortunio.

Nella pratica, non vi è stata partita: i cagliaritani hanno lasciato il pallino del gioco dai ferraresi, certi della loro incapacità di saper dirigere la manovra. Ogni palla persa era un bocconcino prelibato per Nainggolan, Castro e Rog, coadiuvati da un Cigarini preciso come un orologio svizzero. E se Olsen ha avuto da fare soltanto nei primi scorsi del primo tempo, nella ripresa ha dovuto badare solo alla ordinaria amministrazione assieme a tutto il reparto difensivo.

La classifica dice che il Cagliari è quinta in solitaria con 14 punti ed ha infilato il sesto risultato utile consecutivo, cosa che non accadeva dal gennaio del 2014: con questa media punti, i rossoblù possono davvero sognare.

I Gol.

Al 9’ Cigarini batte un calcio di punizione dalla trequarti, la difesa spallina libera l’area ma lascia abbastanza spazio per Nainggolan: staffilata di destro sotto il sette con Berisha impietrito. Il raddoppio invece arriva nella ripresa, al 67’ Faragò festeggia il rientro in campo garantendosi un break a centrocampo, Nandez gli spiana la strada (e si fa travolgere da un avversario) e così il terzino può battere l’estremo difensore avversario in uscita.

Curiosità.

Il Cagliari non ha mai perso nelle 8 sfide di campionato giocate in Sardegna contro la Spal, totalizzando 5 vittorie e 3 pareggi. Le sfide più recenti, nelle ultime due stagioni di Serie A, hanno visto le vittorie rossoblù prima per 2-0 (gol di Cigarini e Sau) poi per 2-1 (Faragò e Pavoletti). Rolando Maran si conferma imbattuto contro il collega Leonardo Semplici: il bilancio parla di 3 vittorie e 2 pareggi per il tecnico rossoblù, con 8 reti realizzate e 4 subite. L’allenatore spallino inoltre non ha mai vinto contro il Cagliari (1 pareggio e 4 sconfitte)

TABELLINO.

Cagliari: Olsen, Faragò (al 81’ Klavan), Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini, Rog, Cigarini, Nainggolan (al 70’ Ionita), Castro (al 45’ Nandez), Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Spal: Berisha, Tomovic, Vicari (al 64’ Cionek), Igor, Sala (al 59’ Valoti), Missiroli, Kurtic, Valdifiori (al 77’ Moncini), Reca, Petagna, Floccari. All. Semplici

Gol: Nainggolan (al 9’), Faragò (al 66’)

Simone Spada