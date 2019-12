Nel 2010 Pierpaolo Bisoli, al tempo tecnico del Cagliari, si era convinto che Radja Nainggolan fosse una fenomeno. Bravissimo nei contrasti, aveva grande gamba e tenacia, oltre che una straordinaria capacità di coprire in maniera costantemente attenta sia la fase difensiva che offensiva. Ad inizio stagione lo mise regista davanti alla difesa a causa dell’assenza di Daniele Conti, e lì in tanti si chiesero se il talento belga non potesse diventare il degno erede del Capitano. Un accostamento dovuto, ma anche fonte di imbarazzi nell’altalenarsi di prestazioni di quella formazione rossoblù.

Alla fine il ‘Ninja’ non è rimasto in Sardegna abbastanza a lungo per prendere il testimone dalle mani dell’attuale responsabile dell’area tecnica della società cagliaritana. Ma si sa, gli amori fanno giri immensi e poi in qualche modo ritornano. E Nainggolan è tornato, con alle spalle una borsa fatta di qualche ricordo amaro, diverse critiche e poche soddisfazioni. Dopo tutto se non basta neppure portare la propria squadra in Champions League per essere confermato, allora non puoi far altro che rifiugiarti a casa: Cagliari è casa, calda e affettuosa, rumorosa sì ma quanto basta per spingere i propri beniamini alla vittoria.

Oggi Maran ha un leader in ritardo di qualche anno. Radja ha presto lo scettro lasciato in un angolo dal suo ex compagno di reparto, si è messo la fascia sul braccio e ha riportato i tifosi indietro nel tempo. Non che ci si debba sorprendere delle sue prodezze, ma è uno spettacolo vederlo dirigere caratterialmente i compagni, prenderli per la maglia e trascinarli. Bisogna sbucciarsi le ginocchia, soffrire per poter vincere. Con la Fiorentina aveva dato un saggio della sua grandezza, con la Sampdoria ci ha aggiunto una notevole concretezza in più.

Per la prima volta infatti il Cagliari è andato sotto, pesantemente sotto. Ha segnato l’1-2, ha incitato tutti a non mollare quando Quagliarella pareva aver chiuso ogni discorso. Ci ha mezzo lo zampino sul 3-3 con un cross perfetto, ha fatto da scudo alla difesa nel momento più difficile quando il morale di qualunque squadra sarebbe potuto crollare. È il totem, il caposaldo al quale aggrapparsi. Ecco, i rossoblù hanno assunto il suo carattere battagliero: non è un caso che dopo ogni gara ciascun compagno intervistato lo citi da esempio. Le sue parole nel post partita sono ovviamente da leader: “Bisogna certamente sognare, noi abbiamo giocatori importanti e forti che stanno facendo bene. Io sto cercando di mettere la mia esperienza a disposizione di questi ragazzi. Io leader? Penso che mi abbiano preso un po’ per quello, il mio ruolo è quello. Il presidente ha fatto un investimento importante ed io cerco di ripagarlo”.

Simone Spada

[Foto: Cagliari Calcio]