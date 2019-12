Poche ore alla partita dell’anno tra il Cagliari e la Lazio. Sì, così l’hanno ribattezzata tantissimi esperti del settore calcio, tale da decidere una buona fetta della corsa alla zona Europa. Una corsa che vale il terzo e il quarto posto, e così se le altre rallentano (si pensi al Napoli sconfitto in casa dal Parma) è quasi d’obbligo voler spiccare il volo lunedì notte. Lo sanno sia Rolando Maran che Simone Inzaghi, e allora sarà tutta una sfida di tattica, di mentalità, di esperienza e di nervi.

“Ci siamo meritati questa partita – ha esordito il tecnico cagliaritano – ce la giocheremo sapendo che la Lazio è una squadra difficile, insidiosa, una delle più forti di questo campionato. Vengono da sette vittorie consecutive, dovremo essere più bravi. Vogliamo fare qualcosa di bello e straordinario per il nostro pubblico, questo è certo. Dovrò fare i conti con qualche assenza: mancheranno Pavoletti, Cragno, Ceppitelli, Birsa, Rog e Olsen. Ancora una volta sarà l’occasione per dimostrare quanto siamo squadra e quanto tutti i miei ragazzi possano essere determinanti”.

Certamente vanno evitati gli errori visti col Sassuolo e la partenza ad handicap: “Domenica scorsa siamo stati meno brillanti, ma venivamo da tre gare in sei giorni. Se andiamo a vedere i gol presi ultimamente con Fiorentina, Lecce e Sassuolo hanno tutti una natura diversa, dovuta alle fasi delle diverse gare. Dobbiamo essere più attenti in fase di non possesso, se no paghiamo”. Un altro errore da non fare è quello di pensare anche alla sfida con l’Udinese di sabato prossimo: “Non possiamo concederci di guardare al di là della Lazio. Se lo facciamo, perdiamo la concentrazione su noi stessi e smettiamo di sognare”.

Un ultimo pensiero va a Gigi Riva, che dal 18 dicembre sarà ufficialmente presidente onorario del Cagliari, così come annunciato da Tommaso Giulini due giorni fa: “Il presidente ha avuto un’idea bellissima. Sapere che il ‘Mito’ entra nell’organigramma è una gioia immensa. Faccio fatica ad esprimere la felicità che è tantissima”.

Simone Spada

(Foto: Cagliari calcio)