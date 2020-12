Il 2019 è giunto al termine con diverse buone nuove per lo sport sardo. Il movimento isolano si sta muovendo alla ricerca di una crescita progressiva, che sappia regalare emozioni ma anche una solida base duratura in vista delle prossime stagioni. Intanto però c’è il 2020 che chiama, che mette sull’attenti, ci sono degli obiettivi da raggiungere. Per i club c’era aria di Europa, di cambiamenti, di una nuova luce all’orizzonte. Per i singoli, l’arrivo delle massime competizioni (Europei di calcio, tornei preolimpici, Olimpiadi) sarà uno sprone per dimostrare come anche la Sardegna sappia sfornare atleti di alta qualità.

L’anno del centenario del Cagliari porterà con sé tante celebrazioni. Ma quello che si aspettano i tifosi è che a maggio possano festeggiare qualcosa di più di una semplice (anche se importante) ricorrenza. Vogliono, insomma, poter ricordare anche il presente: l’attuale campionato, col sesto posto, chiama sogni di gloria e una prossima annata in giro per il Vecchio Continente. Quel giro che la Dinamo Sassari sta compiendo da qualche anno con buonissimi risultati: lo scorso anno in bacheca ci era finita la Europe Cup, quest’anno toccherà alla Champions League? Pozzecco e i suoi ragazzi non dovranno affatto mettersi limiti e puntare a tutto, a partire dalla Coppa Italia di febbraio e dai playoff scudetto. Casomai arrivi un nuovo triplete, l’era geologica di Meo Sacchetti sarà definitivamente sorpassata.

Nell’hockey su prato, l’Amsicora continua a spiegarla ancora a tutti: i maschi stanno dominando in lungo e in largo il campionato, sono praticamente imbattuti ed hanno un vantaggio rassicurante sulla seconda; le ragazze sono in testa ma tallonate da vicino sia dal San Saba che dal Lorenzoni. Brave come sono, se le scrolleranno di dosso al momento decisivo. Cerca risultati considerabili anche la Raimond Sassari nella pallamano maschile: i ragazzi diretti da coach Passino hanno chiuso il girone d’andata con quattro vittorie consecutive e possono ancora dare l’assalto ai piani alti della graduatoria.

Gli europei di calcio daranno spazio sicuramente ad almeno due giocatori sardi, Salvatore Sirigu e Nicolò Barella. L’Italia non è tra le favorite del torneo ma potrebbe rappresentare una delle sorprese grazie ad un gruppo giovane e di talento. Sogna le Olimpiadi invece Marco Spissu: la stagione da titolare nella Dinamo dovrebbe convincere Sacchetti a convocarlo per il pre-olimpico, con la speranza di volare poi a Tokyo. Ci spera la pallavolista Alessia Orro, che sta disputando una bella stagione a Busto Arsizio ed è tornata nel giro della nazionale. Ci volerà sicuramente l’ oristanese Stefano Oppo, già qualificato nel canottaggio grazie all’argento ottenuto ai mondiali di Linz, mentre il boxeur Manuel Cappai ha da poco iniziato un percorso di allenamenti per presentarsi pronto alle qualificazioni in programma a gennaio e tentare la terza avventura olimpica consecutiva della sua carriera.

Le ragazze del nuoto sincronizzato si sono confermate in estate tra le compagini più forti al mondo con la conquista di un prestigioso secondo posto e tra loro c’è la cagliaritana Francesca Deidda, ormai punto fisso del sestetto azzurro. Luigi Lodde, dopo la delusione di Rio 2016, ha viaggiato come un treno in corsa per tutto il 2019 vincendo la Coppa del mondo di tiro al volo – dando un messaggio chiaro agli avversari: a Tokyo, in caso di definitiva qualificazione, punterà al bersaglio grosso. Ci sono chance concrete anche per Fabio Aru, che utilizzerà il nuovo anno per rilanciarsi nel ciclismo e provare a strappare un posto nella nazionale. Per lui sarà necessario non sbagliare sia la partecipazione al Tour de France e sia il complesso di gare studiato con la Uae Emirates, in modo da sognare qualcosa di più del sesto posto di quattro anni fa.

Simone Spada

