Terzo pareggio di fila ma non ha il sapore degli altri. Il Cagliari si ferma contro il Parma e riceve una nuova beffa nei minuti finali dopo quella con la Lazio. Inspiegabile il tergiversare nei cambi di Rolando Maran che ha evitato di aggiungere un difensore per coprire meglio la fase difensiva in evidente affanno. E come con la Lazio paga questo timore che si porta appresso, perdendo due punti fondamentali in zona Europa contro una formazione di certo non superiore.

“È un pari che brucia molto” ha spiegato il tecnico in conferenza stampa post gara, “meritavamo di portarla a casa. Abbiamo vanificato una buona partita, facciamo purtroppo delle sbavature che ci fanno rabbia e che ci hanno fatto perdere due punti. Dovevamo essere più attenti. Purtroppo per portare a casa il massimo dobbiamo fare il triplo degli altri”.

Le pagelle dei rossoblù:

Cragno (6): sul gol è fuori posizione, è vero. Ma gestisce l’ordinaria amministrazione e piazza due parate pregevoli. Poi nel finale si fa fregare da Cornelius: se lo vede sbucare dal nulla e non può far molto per frenarlo. Sfortunato

Faragò (5): il suo rendimento continua a viaggiare tra luci e ombre, fa bene in fase avanzata mentre viene assaltato dagli esterni avversari con regolarità e con regolarità va in affanno. Non riesce a portare la sfida sulle sue caratteristiche, e pena parecchio fino alla fine. Spaesato

Pisacane (5.5): non fatica nulla per un tempo, poi deve come in passato rimediare agli strafalcioni del suo collega di reparto Klavan. Va in difficoltà anche lui, tenta di uscirne battagliero ma nel finale finisce in lacrime sul 2-2 avversario. Amareggiato

Klavan (5): altra serata no, ed ora le sta collezionando. Fa un discreto primo tempo sebbene non sia per niente preciso nell’impostazione. Poi procura il fallo che l’arbitro ha visto rigore per qualche minuto, vai in confusione completa e si fa sempre cogliere preparato da Cornelius. Che infatti segna e lo beffa. Caotico

Pellegrini (5.5): dà l’assist per il gol di Simeone, spinge con dovizia e nel secondo tempo riesce a ribaltare la prestazione molto caotica del primo. Fa a sportellate per difendere a dovere e non si fa influenzare dagli errori di Klavan. Alla fine però Cornelius scappa dal suo lato e beffa anche lui. Distratto

Nandez (5.5): l’impegno che ci mette è sempre da top player ma deve imparare ad essere più incisivo sotto porta. Per tre volte Colombi lo blocca, ci riprova ogni volta ma non è fortunato. Alla fine i suoi errori pesano, così come pesano le infilate che Hernani gli fa ad ogni azione. Sprecone

Cigarini (5): ultimamente è in debito d’ossigeno e si vede anche col Parma. Nemmeno lo stop con l’Inter ha giovato, non è lucidissimo nel far palleggiare la squadra, spesso corre a vuoto. Esce per un infortunio, si spera nulla di grave. Stanco

– Al 72’ Oliva (5): entra ma non si vede, non fa salire la squadra, non le dà sicurezza, e non le consente di vivere in maniera più tranquilla il finale. Fantasma

Ionita (5): c’è sempre, dà il suo apporto, ma sembra sempre che non sia al 100% della forma. Potrebbe certamente dare di più e meglio, soprattutto nella ripresa quando si fa sovrastare dai centrocampisti gialloblù. Regge l’urto quanto può, ma è serata amara. Condottiero debole

Nainggolan (6): il capitano c’è, si vede nella qualità e nella quantità, sfiora più volte il gol e dona ai compagni sprazzi di bel gioco. Forse alla fine è un po’ stanco anche lui e non riesce a far uscire il Cagliari dalla morsa degli ospiti. Arrembato

Joao Pedro (5.5): prende una quasi sufficienza politica per il quattordicesimo gol in stagione ma sbaglia un rigore per troppa foga, quando sarebbe bastato utilizzare il solito sistema. Si vede poco e quando si vede non è precisissimo, e infatti non riesce mai a far ripartire i compagni. Arrogante

Simeone (7): che fosse la sua serata si sentiva dall’inizio, da come rincorreva gli avversari e riusciva a scaldare le mani di Palombi. Poi mette in fila l’assist che manda in gol Joao Pedro e quindi il suo sigillo, dopo un mese e mezzo di astinenza. Dopo di che continua a dar fastidio ai difensori parmensi, seleziona bene i falli tattici ed esce stremato. Superstar

– Al 83’ Paloschi (Sv)

Maran (5): prepara bene la partita come al solito, il modello della difesa a tre funziona per un po’. Solo che pesa sempre questa timidezza nel fare i cambi: nel finale sarebbe servito un difensore in più (e anche perdere tempo), stava per far entrare Walukiewicz e invece, inspiegabilmente, ci ha ripensato. Questa scelta costa cara, Cornelius ringrazia e regala un punto al Parma. Malsicuro di sé

Simone Spada