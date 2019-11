La vittoria del Cagliari sull’Atalanta ha dato entusiasmo a tutto l’ambiente cagliaritano e ai suoi tifosi. Circa un migliaio di persone hanno partecipato al rientro di una parte della rosa rossoblù in Sardegna all’aeroporto di Elmas, con Simeone tra i più acclamati. La squadra ora si trova al quarto posto in classifica in compagnia della Lazio e dei bergamaschi, terzetto che rende decisamente combattuta la rincorsa sia alla Champions League che all’ Europa League.

Rolando Maran non può che essere più che soddisfatto. Ha cambiato la pelle del suo gioco, ha sfruttato al massimo le qualità dei suoi talenti e ha reso coriacea la difesa, con Olsen uscito imbattuto contro la squadra che fin qui aveva segnato più di tutti (30 gol). E questo momento esaltante ha acceso tifosi e fan del tecnico trentino, che si sono ritrovati casualmente assieme in un bar lombardo, scatenando un simpatico coro come vedete nel video.

Simone Spada