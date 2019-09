La Dinamo Sassari ha iniziato al meglio il percorso che la porterà a sostenere la due giorni della venticinquesima edizione della Supercoppa Italiana di basket al PalaFlorio di Bari (21-22 settembre). Dopo aver dato l’addio ad Achille Polonara, volato in Spagna, Pozzecco e i suoi ragazzi hanno sostenuto e vinto il primo torneo del precampionato all’interno del Trofeo Air Italy di Olbia, dando segnali incoraggianti in termini di coesione di squadra e di identità. Una volta aggiunto al roster anche il neo acquisto Jamel McLean, sicuramente lo staff tecnico potrà lavorare con la rosa al completo e consentirle di dare la caccia alla prima coppa della stagione.

Spicca inevitabilmente la presenza di Curtis Jerrells, divenuto in due partite un giocatore imprescindibile con tanti punti nelle mani, tante idee nella testa e un fiuto del canestro di grande livello. Per alcuni ricorda la figura di David Logan, cecchino silenzioso e atleta prezioso in tutte le parti del campo. Parla per lui sicuramente il suo curriculum: uno scudetto serbo, due italiani e uno israeliano, a cui vanno aggiunti una Eurocup e svariate coppa di lega. Atleta eccezionale dal fisico Nba combina potenza, velocità, rapidità e abilità cestistica: Marco Spissu ha trovato il compagno ideale per integrare il suo gioco e far girare col metronomo una squadra che potrà dare tante soddisfazioni. Ancora indietro di condizione il centro croato Miro Bilan, ma è abbastanza normale visto che i lunghi tendono a caricare molto più lentamente le proprie caratteristiche tecniche e fisiche.

Intanto la pattuglia biancoblù sta girando in lungo e in largo la Sardegna e si sta facendo conoscere dal pubblico sardo. Qualche giorno fa, in piazza Santa Caterina a Sassari, oltre cinquemila persone hanno salutato la presentazione della squadra. Il presidente Stefano Sardara ha così commentato l’inizio della preparazione: “È ancora presto per fare delle previsioni, siamo ancora ai primi giorni di scuola, ora attendiamo il momento delle interrogazioni. La scorsa stagione è stata importante: abbiamo vinto un trofeo europeo, raggiunto la finale scudetto e messo su tanto lavoro che ci ha insegnato che la qualità ripaga. Questo rinforza il nostro proposito di andare avanti con ambizione”. Prossima tappa sarà Oristano, dove si terrà il trofeo “Città di Eleonora” il 7 e l’8 settembre, quadrangolare che coinvolgerà anche il Tartu University Basketball Team, l’Happy Casa Brindisi e la formazione svizzera del Massagno Basket.

Simone Spada

(Foto credit: dinamobasket.com)