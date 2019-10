La Dinamo Sassari riesce a vincere col fiatone la prima partita di Champions League, soffrendo più del dovuto coi lituani del Lietkabelis. Finisce per 79-78 al PalaSerradimigni e il punteggio racconta di come la gara si sia trascinata fino agli ultimi, interminabili secondi. Decide le sorti della sfida Dyshawn Pierre dalla lunetta, abile a fare 2/2 al momento opportuno, prima che gli avversari potessero fallire il canestro della vittoria. Non è un caso che il canadese si sia rivelato fondamentale: il suo tabellino infatti parla di 24 punti, 12 rimbalzi, 2 assist e una stoppata, dando un saggio della sua prestazione a tutto tondo.

Piuttosto preoccupa il carattere della squadra, aveva ben figurato nelle prime uscite ed ora sta vivendo un momento di difficoltà evidente, con alcuni giocatori poco aiutati dalle percentuali al tiro (come McLean, Jerrells, Spissu e Vitali). I lituani hanno avuto più volte il pallino del gioco, hanno saputo rimontare un vantaggio considerevole dei sassaresi e alla fine hanno pagato un po’ di sfortuna. Sicuramente sarà utile per Pozzecco continuare a lavorare sull’alchimia del collettivo, ora che inizia il tour de force dei due impegni settimanali tra campionato e coppa.

TABELLINO.

Dinamo Banco di Sardegna. Spissu 5, McLean 4, Bilan 10, Bucarelli, Devecchi, Sorokas 5, Evans 14, Magro, Pierre 24, Gentile 5, Vitali 3, Jerrells 9. All. Gianmarco Pozzecco.

BC Lietkabelis. Brown 10, Olujobi 6, Sakic 17, Sinovec 3, Lekunas 5, Lipkevicius 11, Maldunas 8, Sajus 9, Normantas 2, Dimsa7. All. Nenad Canak.

Simone Spada

(Foto: dinamobasket.com)