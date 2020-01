La Dinamo Sassari vince ancora ma quanta fatica contro una stoica Openjobmetis Varese: i biancoblù passano al PalaSerradimigni per 93-87 grazie ad una precisione chirurgica nei secondi finali dalla lunetta. Una sofferenza che i ragazzi di Gianmarco Pozzecco hanno sentito addosso soprattutto per le assenze: Jamel McLean ha lasciato definitivamente la squadra, Dwayne Evans invece è stato tenuto a riposo per problemi fisici. Gli ospiti hanno così dato il via ad un bombardamento dalla linea dei tre punti con Tambone e Clark che ha fatto tremare i tifosi sardi lungo tutto l’ultimo quarto. Poi i tiri liberi, la freddezza necessaria per portare a casa due punti fondamentali.

Senza un titolare ed un lungo di ricambio atletico, la Dinamo ha pagato la maggiore vitalità degli avversari. Anche perché lo staff tecnico ha dovuto spremere il quintetto iniziale, pur trovando risposte ottime dal lituano Sorokas – 13 punti al debutto in campionato, mai così determinante da quando è arrivato in Sardegna. A sobbarcarsi il grosso lotto delle marcature ci hanno pensato Bilan (18 punti e 7 rimbalzi) e Vitali (14 punti), mentre Dyshawn Pierre ha fatto, come sempre, l’uomo ovunque: 22 punti, 12 rimbalzi e 6 assist, una gara sia in attacco e sia in difesa. È stato il canadese, assieme a Gentile, a rendere sicuro il successo con i liberi dei secondi finali, quando Varese ha tentato disperatamente di portare la sfida ai tempi supplementari.

I biancoblù però sono stanchi fisicamente, sono attesi da una nuova gara di Champions League e difettano di una ala-pivot che possa mantenere alta la competitività portata in campo da Bilan dentro l’area. La riserva Magro è un buonissimo veterano ma non ha il dinamismo necessario per stare in campo tanti minuti e per sfidare avversari tecnicamente più forti e più giovani. Nei prossimi giorni il mercato dirà se la Dinamo potrà giovare di un nuovo innesto, intanto incassa due punti e mantiene il secondo posto in classifica.

TABELLINO.

Dinamo Sassari: Vitali 14, Bilan 18, Gentile 10, Magro 2, Devecchi, Bucarelli, Sorokas 13, Evans, Pierre 22, Spissu 8, Jerrells 6. All. Pozzecco

Openjobmetis Varese: Jakovics 12, Tambone 22, Mayo 5, Ferrero 6, De Vita, Natali, Clark 19, Simmons 13, Gandini, Vene 6, Peak 6, Cervi

Simone Spada

(Foto: dinamobasket.com)