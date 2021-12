La Dinamo saluta la Champions, sconfitta in Ucraina

“Non abbiamo giocato, abbiamo dimostrato di non avere le energie per ripetere l’intensa prestazione di domenica a Bologna”. Così coach Piero Bucchi archivia l’89-56 di ieri al Palace of Sport “Yunost” di Zaporizia, in Ucraina, contro il Prometey. La Dinamo Sassari Banco di Sardegna saluta l’Europa: per staccare l’ultimo biglietto per i play in, Sassari avrebbe dovuto ribaltare il -8 dell’andata.

Ma il pesante scarto rimediato ieri è soprattutto un campanello d’allarme dopo i segnali confortanti arrivati nel corso del match di Lega Basket in casa dei campioni d’Italia. “È stata una gara difficile, contro un avversario di gran talento”, rileva Bucchi. “Dobbiamo dimenticare questa partita, recuperare energie fisiche e mentali e ritrovare l’intensità di Bologna”, aggiunge. “Dobbiamo essere più aggressivi – conclude – i ragazzi hanno capito, bisogna lottare come domenica scorsa”.

Lo conferma anche Jason Burnell. “Non abbiamo giocato, non avevamo energia, non abbiamo lavorato a rimbalzo, non ci siamo trovati sul campo, come se non fossimo pronti per giocare”, ammette. “Dobbiamo voltare pagina – chiosa – dobbiamo essere più tosti fisicamente e mentalmente”. Ieri Prometey non ha lasciato scampo a Sassari. Partiti a razzo, gli ucraini nel primo tempo sono stati guidati dalle prodezze al tiro di Harrison e Dowe. Arrivati a -21, i sassaresi hanno avuto un sussulto e sono andati all’intervallo sul -13 (45-32), ma in mancanza di continuità offensiva patisce nella terza frazione un parziale di 20-9, che ammazza la sfida. Tornata a Sassari, la Dinamo ripartirà sabato verso Venezia: domenica al PalaTaliercio c’è la sfida con la Reyer, ma a quella che ormai è una classica del basket italiano entrambe le squadre arrivano in condizioni non ottimali.