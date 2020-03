La Dinamo esce definitivamente dalla Champions League. Dopo aver paventato il ritorno in Sardegna nel caso in cui la sfida con il Burgos non si fosse giocata a porte chiuse, i sassaresi sono stati sconfitti in terra spagnola per 95-80 e dunque eliminati dalla massima competizione Fiba. Un peccato, visto che la banda di Gianmarco Pozzecco aveva iniziato questo percorso con la seria volontà di arrivare fino in fondo, ma il momento storico e sociale ha pesato tantissimo sulla concentrazione della squadra.

La Dinamo era anche partita abbastanza bene, con uno Spissu stellare e trascinatore (24 punti, 5 rimbalzi, 5 assist), un vantaggio in doppia cifra e tante buone sensazioni. Poi la formazione di casa è uscita allo scoperto, come se avesse fatto semplicemente sfogare i sardi. Il sorpasso nel secondo quarto, l’allungo nel terzo mentre Gentile veniva espulso per somma di falli tecnici ed un nervosismo collettivo nella panchina biancoblù. Nell’ultimo quarto c’è stato poco da raccontare. Certamente spicca la partita sottotono di diversi membri del roster sassarese (Pierre, Bilan, Vitali) quanto la discreta prestazione del centro Coleby (11 punti, 5 rimbalzi), per una volta dentro le dinamiche della squadra.

Con poco mordente, la Dinamo si è lasciata travolgere, attendendo semplicemente la fine e dunque di poter tornare in Sardegna. Ora seguiranno tre settimane di pausa in attesa che l’emergenza Coronavirus si attenui e permetta il rientro in campo nel campionato di serie A.

TABELLINO.

San Pablo Burgos. Clark 22, Fitipaldo 3, Benite 15, Barrera, Vega, Salvo , McFadden 12, Rivero17 , Bassas 17, Lima 3, Apic 8. All. Joan Pennarroya

Dinamo Banco di Sardegna. Spissu 24, Bilan 10, Smith 6, Bucarelli 2, Devecchi, Sorokas 1, Evans 11, Magro, Pierre 5, Gentile 5, Coleby 11, Vitali 5. All. Gianmarco Pozzecco.

Simone Spada