La Dinamo ritrova il gioco e la vittoria: nella settima giornata di Lega A sconfitta la Scafati

La Dinamo Banco di Sardegna supera Scafati per 86-76 nella settima giornata di Lega A ritrovando gioco, grinta e vittoria. Una partita molto attesa per tanti motivi: l’esordio del nuovo centro Stephens, chiamato a sostituire la stella inespressa di Onuaku, il rientro di Kaspar Trier dopo un lungo infortunio, il ritorno a Sassari da avversario di David Logan, il “professore” che a 40 anni non appende ancora le scarpe al chiodo e, anzi, rifila 23 punti alla sua ex squadra strappando applausi a scena aperta.

Ma a vincere è la Dinamo, senza affanni. I ragazzi di coach Piero Bucchi dovevano riscattarsi dopo le ultime tre sconfitte di fila, e così è stato. Mai in affanno, i biancoblu hanno alzato il piede dell’acceleratore solo nella seconda metà dell’ultimo quarto, quando erano in vantaggio di 25 punti. A trascinare i sassaresi sono state le prestazioni sopra le righe di Eimantas Bendzius, 24 punti con 7/9 da oltre l’arco dei 6.75, e Jamal Jones (19 punti, 6 rimbalzi, 3 assist). Positivi l’innesto di Stephens, che con alle spalle appena tre allenamenti con i compagni, deve ancora entrare negli ingranaggi di gioco, il ritorno sul parquet di Trier (10 punti), e i mattoncini per la vittoria di Chessa (9 punti con tre triple e tanta difesa). Partita speciale anche per Piero Bucchi che con 727 panchine in serie ha raggiunto Dado Lombardi al quinto posto nella speciale classifica di presenze. “Volevamo ripartire e abbiamo avuto l’atteggiamento giusto. Adesso dobbiamo continuare a lavorare mantenendo alta l’intensità- ha commentato il coach a fine gara – Ho visto una squadra compatta e questa è la cosa più importante”. Ora una settimana di tempo per preparare la prossima partita, domenica alle 18,30 a Pesaro.