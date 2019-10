La Dinamo Sassari continua a vincere e a farlo nel migliore dei modi. Alle volte serve anche giocarsi le sfide punto a punto per capire a quanto ammonta il livello della propria personalità: Curtis Jerrells ne ha parecchio se ha deciso la gara con la fortissima Aquila Trento con una tripla perfetta a due decimi di secondo dalla fine. Il punteggio dice 76-73, col pubblico di casa ammutolito per il colpaccio colto dal gruppo biancoblù – valevole il primo posto in solitaria per un giorno vista la contemporanea sconfitta di Brescia sul campo di Brindisi.

I sassaresi hanno posto il confronto subito in discesa, in particolare nel secondo quarto quando hanno piazzato un tremendo 19-0 con l’apporto offensivo di tutti i lunghi a disposizione, andati tutti in doppia cifra. Trento ha rosicchiato a poco a poco il distacco trascinata da Craft, Forray e dagli arbitri, protagonisti di parecchi fischi dubbi a favore dei padroni di casa. Questo atteggiamento ha indispettito e mandato su tutte le furie Gianmarco Pozzecco, espulso poi per somma di tecnici a sfavore.

Nell’avvincente finale, sul 73-73, Jerrells ha chiesto e ottenuto l’isolamento ideale da parte dei compagni per poter piazzare la tripla della vittoria che ha fatto scattare in campo tutti i giocatori biancoblù: fin lì, l’ex guardia di Milano era stata decisamente insufficiente ma è bastato un guizzo per risollevare la sua partita. Ed ha regalato alla Dinamo la quinta vittoria consecutiva dall’inizio ufficiale della stagione, la terza in campionato.

TABELLINO.

Dolomiti Energia Trentino: Kelly 12, Blackmon 7, Craft 5, Gentile 11, Pascolo 5, Mian 3, Forray 8, Knox 16, Mezzanotte, Voltolini ne, King 6, Lechthaler ne. All. Nicola Brienza

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 5, Mclean 12, Bilan 10, Bucarelli 2, Devecchi, Evans 14, Magro ne, Pierre 11, Gentile 5, Vitali 12, Jerrells 5. All. Gianmarco Pozzecco

Simone Spada