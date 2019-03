Ancora un episodio di razzismo nello sport. È successo in Sardegna nella partita del campionato allievi di calcio a 5 Laconi-Quartu 2000. Il resoconto della Federcalcio parla chiaro: “Insulti di natura razziale nei confronti di giocatori di colore della squadra avversaria”. Il campo del Laconi – paese di 1800 abitanti in provincia di Oristano – è stato squalificato per due giornate: il comunicato della Federazione parla anche di lancio di oggetti in campo. La prima a dissociarsi è proprio la società di casa, l’Ac Laconi che, sul suo profilo Facebook, cita proprio il comunicato della Figc. E poi scarica tutta la sua delusione per quanto accaduto: “Riteniamo vergognoso tale comportamento – si legge – La società prenderà dei provvedimenti disciplinari verso i tesserati responsabili. La società accetta di buon grado la sanzione inferta dalla Figc e la terrà bene in mente al fine di evitare che certe spiacevolezze accadano nuovamente”.

Insulti razzisti in partita di calcio a 5 in Sardegna. Campionato allievi, presi di mira giocatori di colore