Il velista Andrea Mura a Sant’Antioco: un racconto di mare, vita e Sardegna

di Umberto Zedda

Un viaggio tra parole, immagini e ricordi, sospinto dal vento e da una passione che non conosce confini. Il velista cagliaritano Andrea Mura si racconta a Sant’Antioco in un incontro pubblico dal titolo evocativo: “Il mio giro del mondo a 360°”. L’appuntamento è fissato per venerdì 23 maggio, alle ore 19.00, in Piazza Ferralasco, sul lungomare del paese.



Sarà un momento di condivisione aperto a tutti, dove il campione sardo, affiancato dalla moglie Daniela Faranna, ripercorrerà le tappe di una carriera fatta di sfide in solitaria, lunghi mesi di navigazione e successi internazionali. A fare da cornice, un ledwall che proietterà video e immagini delle sue imprese più significative, tra cui quelle del progetto Vento di Sardegna, l’imbarcazione con la livrea dei Quattro Mori che ha portato la Sardegna sui mari di tutto il mondo.



“Per noi è un vero onore poter ospitare Andrea Mura – commenta il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci –. Un sardo che rende grande la Sardegna e che appassiona non solo gli amanti della vela, ma tutti coloro che credono nel valore del coraggio, della determinazione e dell’identità. Invito tutti i cittadini a partecipare”.



In attesa dell’evento, il velista ha fatto tappa oggi a Cagliari, dove ha incontrato il comandante della nave Amerigo Vespucci, attualmente ormeggiata nel capoluogo. Andrea Mura e Giuseppe Lai, i due sardi che hanno doppiato Capo Horn, hanno dato vita ad un incontro simbolico tra due mondi diversi ma uniti dalla stessa passione: quella per il mare.



Nel suo palmarès, Mura può vantare medaglie d’oro, d’argento e di bronzo al valore atletico, oltre a decine di imprese che lo hanno reso uno dei protagonisti assoluti della vela oceanica. Ma l’incontro di Sant’Antioco promette qualcosa di diverso: non solo sport e risultati, ma anche emozione, visione e identità, un viaggio metaforico a 360° attorno al globo. Un racconto di Sardegna che parte dal mare, per tornare, ancora una volta, a casa. Questa sera Mura sarà a Villa Miani a Roma dove verrà premiato per la 31esima edizione di Velista dell’Anno dal presidente FIV Francesco Ettore