La vittoria ottenuta dal Cagliari a Parma ha dato morale, fiducia e quel pizzico di consapevolezza che sembrava mancare fino a due settimane fa. Poteva servire l’infortunio di Radja Nainggolan per creare la squadra ideale? Pradossalmente sì, segno che dopo due mesi gli esperimenti sono finiti e ogni tassello chiede di essere messo al proprio posto. Il resto lo fanno i talenti in campo, con le loro qualità e la generosità tattica.

E nella partita in cui i rossoblù hanno palleggiato meno, lasciando alla squadra di D’Aversa l’onere di dover costruire le iniziative offensive, la presenza di Luca Cigarini a centrocampo si è sentita. Ha fatto un lavoro utile rimanendo quasi invisibile, coprendo la difesa e inserendo la gamba, quando necessario, per coprire i pochi errori compiuti dai compagni durante la gara. Quando ha acceso la luce si è notato in tutta la sua semplicità: suo il colpo di tacco che dà il via all’azione del primo gol; suo il tocco morbido su punizione che consente a Ceppitelli di segnare la prima doppietta in carriera. È suo anche l’assist per il quarto gol siglato da Joao Pedro, ma un fallo precedente del brasiliano ha tolto questa ulteriore soddisfazione.

A far parlare però sono le sue parole: “Tra Rog e Nandez si sta bene, sono due ottimi giocatori e l’intesa crescerà ogni giorno di più”. Non è un caso che il centrocampista citi i due compagni di reparto, e non è nemmeno un caso che torni alla memoria la serie tv La Casa di Carta. Il Professore ha infatti avuto bisogno di alleati fedeli e valorosi per portare in dote il risultato finale. Non v’è dubbio che Rog sia stato il suo Berlino: leader misurato, in grado di muovere il lavoro progettato assieme come un contagiri e di gestire il ritmo a seconda dell’andamento della gara. Le sue accelerazioni sono state decisive nel primo tempo per permettere al Cagliari di scrollarsi di dosso la dinamicità dei padroni di casa e cominciare ad avvicinarsi alla porta difesa da Sepe, guadagnando punizioni e calci d’angolo che porteranno al doppio vantaggio iniziale.

Due ottimi direttori d’orchestra hanno bisogno di un soldato fidato, di un motorino che consenta a tutti gli altri di finalizzare il piano. Talento puro fatto di tenacia, intelligenza e senso del dovere, Nandez è similare al personaggio di Oslo: sapeva esattamente cosa fare e quando farlo, ha lavorato costantemente sulla fascia destra per regalare agli attaccanti tutte le occasioni di maggiore pericolosità. Il primo gol, dopo tutto, arriva su input di Cigarini e per l’uruguaiano il compito è stato quello di consentire a qualcuno (Ceppitelli) di realizzare una marcatura.

Il trio dunque ha funzionato, e ben presto dovrà diventare un quartetto. A Radja Nainggolan dovrà andare il ruolo di Palermo, altro leader tattico e tecnico di altissima levatura. Con un centrocampo così, è certo che il Cagliari girerà meglio e senza doversi accollare la pretesa di guidare una partita. E per il belga, utilizzato a ridosso delle due punte, il pallottoliere potrebbe diventare realtà tra assist e gol: Maran avrà in mano tutto l’apporto offensivo che ha sempre sognato in un anno e mezzo in Sardegna.

Simone Spada