La stagione ufficiale del Cagliari inizia nel migliore dei modi, con il passaggio del turno in Coppa Italia. Gli uomini di Maran hanno regolato il Chievo Verona per 2-1, bissando così con lo stesso punteggio la vittoria ottenuta in amichevole un mese fa. Nella prima frazione non c’è stata storia per quaranta minuti: diretti da un centrocampo fantascientifico, i rossoblù hanno piazzato un uno-due micidiale con Joao Pedro e Rog, mettendo ben in chiaro la differenza di categoria in campo. Un tocco di mano fuori area di Rafael ha complicato una partita praticamente chiusa, i veronesi hanno trovato subito il gol della speranza, in attesa di una seconda frazione tutta da giocare.

E nel secondo tempo si è notata ancor di più la statura da leader di Nainggolan (il migliore), a trascinare i compagni a mantenere ben saldo il vantaggio. Poi gli ospiti sono usciti fuori alla distanza, diversi minuti di assedio agevolati dagli svarioni tecnici di Ceppitelli (impresentabile) e Klavan. E mentre l’uscita dal campo di un tenace Pinna (per crampi) è stata accolta dagli applausi scroscianti del pubblico per il grandissimo impegno profuso, nel finale sono arrivati i brividi quando Stepinski si è divorato il pareggio a pochi passi dalla porta, per il sollievo dei tifosi cagliaritani.

I gol.

Al 6’ il pubblico cagliaritano può già esultare: Rog opera un break al limite dell’area, Lykogiannis offre un cross sul quale si avventa Ionita che colpisce la traversa; sulla palla vagante Joao Pedro non ci pensa due volte ed insacca l’1-0. Gli uomini di Maran sono uno spettacolo quando si presentano in fase avanzata e al 16’ raddoppiano: giocata di fino di Nainggolan per Rog, il croato si incunea dentro l’area e lascia partire un destro potente sul quale Semper non può far nulla. Al 39’ la gara cambia volto quando Rafael tocca la palla fuori dall’area e l’arbitro è costretto a estrarre il rosso, Aresti rileva Birsa e il Cagliari è costretto alla inferiorità numerica. Sulla seguente punizione, al 42’ Pucciarelli accorcia il punteggio correggendo in rete la respinta corta del portiere rossoblù.

Curiosità.

In tribuna ad assistere al match era presente Fabrizio Cammarata, ex attaccante del Cagliari tra il 2000 e il 2004 e riconosciuto come uno dei più pagati della storia del club rossoblù. Tanti selfie e abbracci coi tifosi che lo hanno riconosciuto. Per l’arbitro olbiese Antonio Giua invece è stata la prima designazione alla Sardegna Arena: la direzione molto fiscale non è piaciuta ai supporter cagliaritani.

Tabellino.

Cagliari: Rafael, Pinna (al 84’ Pisacane), Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis, Rog (al 69’ Nandez), Nainggolan, Ionita, Birsa (al 40’ Aresti), Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran

Chievo: Semper, Bertagnoli, Leverbe, Rigione, Brivio, Nunes, Esposito, Giaccherini, Stepinski, Pucciarelli (al 76’ Vignato), Meggiorini. All. Marcolini

Gol: Joao Pedro (6’), Rog (16’), Pucciarelli (42’)

Espulso: Rafael (40’)

Simone Spada

(Foto credit: Enrico Locci)