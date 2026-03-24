Il futuro del Cagliari: col nuovo stadio Tommaso Giulini apre a nuovi investitori

Il presidente fa il punto su presente e futuro della squadra. Tanti i nodi da sciogliere: le prossime sfide per la salvezza, l’assetto della società e il nuovo stadio

di Luciano Onnis

Il presidente del Cagliari Calcio Tommaso Giulini ha parlato in occasione dell’assemblea della Lega Serie A di lunedì 23 marzo, nella sede di via Rosellini a Milano. Tanti i temi toccati: dal momento della squadra verso il rush finale per il raggiungimento della salvezza (con la rinnovata speranza di poter affrontare le prossime trasferte con tutti i propri tifosi al seguito), fino agli aspetti legati al progetto per il nuovo stadio e alle possibili evoluzioni legate alla proprietà del Club, passando per Elia Caprile e Marco Palestra convocati dal Commissario Tecnico azzurro Gennaro Gattuso.

“Dobbiamo affrontare queste ultime otto partite con i nostri valori e con quanto di buono abbiamo costruito durante la stagione. Di cose positive ne abbiamo fatte tante, ma ora arriva il momento decisivo. Siamo in linea con il nostro obiettivo: trenta punti in trenta gare e diversi giovani valorizzati. Oggi potremmo essere più sereni se non avessimo sbagliato due partite, quella in casa contro il Lecce e la trasferta di Pisa. Quei due risultati ci hanno rimesso un po’ tutto in discussione. Sapevamo fin dall’inizio che il nostro campionato sarebbe stato questo: siamo pienamente centrati sull’obiettivo e abbiamo i valori per lottare fino alla fine”.

“Dopo la sosta ci sarà la trasferta di Reggio Emilia, speriamo di avere tutti i nostri tifosi con noi, siamo stati di nuovo penalizzati a Pisa, com’era stato la scorsa stagione ad Empoli: lo dirò anche oggi ai miei colleghi in Lega, credo che l’Osservatorio abbia la mano un po’ troppo pesante nel vietare le trasferte ai tifosi. Il calcio è fatto di tifosi, di contrapposizioni allo stadio, e questo è anche il bello di questo sport: lo scorso anno, dopo aver vinto il ricorso al Tar in occasione della trasferta di Empoli, avevamo anche scritto in merito al ministro Piantedosi. Mi auguro di essere ascoltato, questo a beneficio di tutte le tifoserie, in particolare della nostra, che deve fronteggiare enormi difficoltà: muovendosi da un’Isola si devono prenotare con settimane di anticipo traghetti, voli, alberghi. Per i nostri tifosi è molto più difficile viaggiare rispetto ad altre tifoserie sulla Penisola: mi auguro che d’ora in poi tutte le tifoserie abbiano la possibilità di assistere a più partite, ne abbiamo bisogno. In particolare in questo rush finale poter fare le ultime quattro trasferte con i tifosi al nostro fianco sarebbe fondamentale”.

“Il nostro progetto è decisamente più avanti di tante altre città. Abbiamo depositato a dicembre il Piano Economico Finanziario del progetto definitivo aggiornato e siamo in attesa che il Comune di Cagliari ci dia il definitivo assenso confermando la dichiarazione di pubblico interesse e avviando il percorso per bandire la gara internazionale per l’assegnazione della concessione con conseguente avvio dei lavori. In questo momento ci sono ancora interlocuzioni per definire due tematiche principali. La prima si riferisce al diritto di superficie e alle conseguente garanzie che potrebbero essere concesse alle banche finanziatrici. Il diritto di superficie, peraltro presente dall’inizio del percorso, è previsto dalla norma ed è presente in tutti i procedimenti di altre città. Sulle garanzie, pur convinti di aver presentato una richiesta pienamente legittima, ci siamo mostrati disponibili ad ascoltare e a trovare, insieme ai legali, una soluzione di equilibrio che tuteli sia il progetto sia le esigenze del Comune.

Il secondo tema riguarda il canone annuo e i parcheggi dell’area. Su questo passaggio mi preme chiarire che un conto è il canone di circa 2,5 milioni annui che il Cagliari Calcio pagherà alla società veicolo per la gestione del match-day, e un conto – ben diverso – è il rapporto tra la stessa società veicolo e il Comune per la gestione dell’impianto. Quest’ultimo, per garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell’opera, dovrebbe avere un importo simbolico o nullo, come avviene in molte altre città. A maggior ragione se il Comune dovesse voler mantenere per sé la disponibilità dei parcheggi in giorni diversi dal match-day, che era prevista in capo al concessionario”.

“La situazione societaria è molto semplice. Ho sempre dichiarato fin dall’inizio che non avrei voluto e potuto occuparmi da solo di un progetto così importante per tutta la Sardegna, come quello del nuovo stadio. Abbiamo recentemente avuto la possibilità di far entrare nel Club nuovi investitori, che hanno un chiaro interesse sul progetto stadio e, di conseguenza, qualora il progetto dovesse andare avanti come auspico, il loro coinvolgimento potrebbe passare da una posizione di minoranza a una di maggioranza”.