Una rabbia da tramutare in stimoli positivi per dimenticare la delusione di pochi giorni fa. Rolando Maran ha il volto tranquillo e sereno di sempre, meno preoccupato di altre volte, più consapevole della forza dei suoi ragazzi. La sconfitta con la Lazio ha lasciato qualche scoria, ma non i rossoblù cercheranno di non portarsela dietro a Udine dove domani pomeriggio, alle 15, il Cagliari sarà chiamato a chiudere al meglio il 2019. Prendere punti sarà fondamentale: un po’ per il morale, ma soprattutto per la classifica che ora si è fatta ancora più compatta.

“Si riparte sapendo che per cancellare quei 7 minuti finali servirà quanto fatto nei 90′ con la Lazio – spiega il tecnico con una flemma calma e sicura -, e che dovremo essere determinati e consapevoli: se facciamo determinate prestazioni riusciremo a fare risultato a Udine”. La rabbia è rimasta dentro a tutti i giocatori e gli ottimi allenamenti di questi giorni sono stati una conseguenza: “I ragazzi vogliono a tutti i costi fare bene. Ogni partita ci offre degli spunti per poter migliorare in quella dopo; se avessimo sfruttato tutte le occasioni lunedì, magari la Lazio non sarebbe rientrata. Dobbiamo dimostrare che quel finale è stato un episodio isolato, siamo quarti in classifica e vorrei che domani ci ripetessimo”.

L’Udinese viene da un percorso un po’ complicato col nuovo tecnico Luca Gotti (1 vittoria, 2 pareggi, 3 sconfitte), ma si sta tenendo a galla rispetto alla zona retrocessione. Meglio diffidare delle sue abilità soprattutto in casa, dove è riuscita a fermare il Napoli: “Squadra che ha una sua identità e concede poco agli avversari. Il secondo tempo con la Juventus è stato di grande livello e man mano che andiamo avanti le partite assumono dei risvolti particolari. Dovremo essere bravi e pazienti a cercare gli spazi giusti a una squadra che non te ne lascia tanti”. Il Cagliari però, per ora, non ha mai perso in trasferta: “Per caso non viene nulla, è la grande mentalità dei ragazzi. Penso che le cose vengono perché si costruisce una mentalità e un percorso per fare bene ovunque”.

Nandez, Ceppitelli, Pavoletti, Cragno, Cacciatore, Olsen e Birsa saranno gli assenti. Per la prima volta dopo tanto tempo, il tecnico rossoblù dovrà fare i conti con tanti assenti: “Sicuramente fa piacere avere l’organico pieno a disposizione, ho sempre cercato di non soffermarmi sugli assenti perché voglio dare importanza alla squadra e voglio dare fiducia a tutti quanti. È una cosa che non possiamo cambiare e cerco di concentrarmi su quelli che vanno in campo”. E tra Pellegrini e Lykogiannis chi scenderà in campo? Maran non si scompone: “Sono entrambi affidabili, scelgo in base allo stato di forma e alle loro caratteristiche: sarà una partita dove sarà importante non cercare di perdere lo scontro diretto con gli avversari”.

Simone Spada

(Foto: Cagliari calcio)