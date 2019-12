Passata la pioggia e la delusione per i punti persi a Lecce, il Cagliari ha ripreso ad allenarsi concentrato per riprendere a vincere e farlo tra le mura amiche. Nel posticipo del lunedì sera, alle 20.45, arriva in Sardegna la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri che – di riffa e di raffa – è riuscita ad uscire dalla zona retrocessione di qualche punto grazie ad un ruolino di marcia di due pareggi e due successi. I rossoblù vogliono andare alla ricerca del tredicesimo risultato utile consecutivo per provare a rendere più solida la propria presenza in zona Champions League e staccare alle proprie spalle sia la Roma che l’Atalanta. Rolando Maran ha bene in mente quanto sia importante mantenere questo trend: “Più si sta in alto più gli altri pensano a fermarti. Dobbiamo avere la fame di chi gioca una finale ogni settimana. Fa parte della nostra crescita, dobbiamo essere ambiziosi”.

Mancheranno gli squalificati Olsen e Cacciatore, oltre agli infortunati Ceppitelli, Birsa, Cragno e Pavoletti. “Giocano Rafael e Faragò – concede il tecnico – Paolo si è allenato bene questa settimana ed ha superato il problema fisico che ci preoccupava. Si è rivelato meno grave del previsto”. Il resto della squadra ha lavorato al meglio, con la stessa rabbia delle scorse settimane. C’è la necessità di far meglio di quanto capitato lunedì scorso: “A Lecce abbiamo fatto qualcosa di meno rispetto ad altre gare. Ma questo deve essere uno stimolo a far meglio, non deve preoccuparci o metterci timori, né crearci alibi. Bisogna anche rendere merito ad una squadra che ieri ha battuto la Fiorentina in trasferta, segno che non si tratta di squadra da sottovalutare”.

Adesso arrivano i blucerchiati diretti da Ranieri, che nei giorni ha ripetuto il proprio ringraziamento al Cagliari per aver lanciato la propria carriera. Maran ovviamente mette attenzione: “Li troviamo nel loro momento migliore. Dobbiamo prenderli con le pinze anche perché ora hanno trovato la propria identità. Dovremo fare una partita equilibrata, attenta, la loro classifica. È abbastanza bugiarda. Sarà una partita molto difficile, ma questo ci deve dare maggiore consapevolezza e voglia di far bene”.

Simone Spada