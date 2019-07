Il Cagliari chiude la prima settimana di ritiro precampionato a Pejo con un pareggio: il Feralpisalò, formazione di serie C che qualche giorno fa aveva perso col Napoli, frena i rossoblù sull’1-1. Serve un gol di Alberto Cerri all’86 per evitare un passo falso in amichevole. Fin lì Maran aveva sperimentato tanto, dando spazio a tutti i giocatori a disposizione e provando diverse trame di gioco.

I carichi di lavoro si sono fatti sentire sin da subito, la manovra è stata spesso lenta, talvolta compassata. Unico brivido del primo tempo la traversa di Lykogiannis, mentre i lombardi hanno badato soprattutto a difendersi e mantenere tatticamente ben disposti tutti i reparti. Nel secondo tempo copione invariato finché al 73’ gli ospiti sono passati in vantaggio con Marchi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale il pareggio cagliaritano: un assist di Birsa è stato depositato in rete dal solito Cerri. Si chiude sull’1-1 con qualche patema d’animo.

Ora il Cagliari chiuderà il precampionato a Pejo con una amichevole contro il Chievo, si disputerà mercoledì 24 alle ore 19. Poi tutti in Sardegna per il rush finale, con l’ arrivo dei nuovi acquisti e la sfida di lusso col Leeds di sabato prossimo alla Sardegna Arena.

Simone Spada