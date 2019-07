Il Cagliari pensa a Radja Nainggolan e lo fa seriamente. Nell’anno del centenario, la società di via Mameli ha intenzione di costruire quella che diventerebbe a tutti gli effetti la squadra rossoblù più forte mai vista negli ultimi anni. E dopo l’ingaggio di Marko Rog e di Nahitan Nandez (per il quale manca solo l’annuncio ufficiale, arriverà verso il 3 agosto), si lavora in maniera convincente al ritorno del talento belga, già in Sardegna tra il 2010 e il 2014.

Una serie di cause sta spingendo l’idea a divenire realtà. La prima è quella che ha visto il centrocampista venir relegato tra gli indesiderati dal nuovo tecnico nerazzurro Antonio Conte. Una decisione che lo ha ferito, così come la fretta messa dall’Inter nel volerlo spedire a tutti i costi in Cina entro il 31 luglio, data di scadenza del loro mercato. Nainggolan però non è interessato, non gli interessa neppure avere un ingaggio cospicuo, sa bene che nessuna somma di denaro può coprire un passo indietro qualitativo nella propria carriera. Vuole rimanere in Italia, lo ha già comunicato al suo agente Beltrami (lo stesso di Barella) e vuole farlo anche per un altro, delicato, motivo.

La moglie Claudia ha iniziato da qualche settimana le cure per combattere il tumore scoperto due mesi fa. Vorrebbe tornare a vivere in Sardegna, stare vicina alla sua famiglia. Radja è d’accordo e l’unica occasione sarebbe quella di accettare la corte del Cagliari, mantenendo fede alla promessa fatta qualche anno fa di tornare a giocare con la maglia rossoblù. Si è presentata al suo cospetto anche la Sampdoria, Eusebio Di Francesco amerebbe ritrovarselo davanti dopo l’esperienza a Roma ma non gioca a suo favore la gran confusione interna alla società blucerchiata, con il presidente Ferrero che continua a non voler cedere la proprietà nonostante tantissimi problemi economici.

L’accordo è di difficile portata. L’Inter vuole almeno 30 milioni di euro, mentre il giocatore ha un ingaggio abbastanza alto. Il Cagliari vorrebbe proporre un prestito oneroso a 5 milioni con obbligo di riscatto dilazionato, e inserire eventualmente nella trattativa una prelazione su uno dei talenti in rosa (si parla dello stesso Nandez). Marotta e Ausilio vorrebbero incassare cash, ma il giocatore sta spingendo per far sì che le due società si mettano d’accordo in qualsiasi modo. La paura è che in caso di fumata nera, il belga decida di rimanere comunque a Milano, sebbene fuori rosa, deprezzando il proprio valore e dunque causando un danno economico al proprio club. Ecco perché lunedì mattina ci sarà un primo incontro tra le due dirigenze per discutere questo possibile nuovo colpo rossoblù.

