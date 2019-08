Il Cagliari inizia a sfoltire la rosa e ad avere le idee più chiare sulla stagione al via domenica. Con l’arrivo di Rog, Mattiello, Nainggolan, Nandez e Pellegrini le rotazioni si sono ristrette, la società ha lavorato per un mese e mezzo alla ricerca dei profili giusti per consentire alla squadra di poter fare un doveroso salto di qualità. Accontentati i tifosi, ora c’è da accontentare il tecnico Maran: ha dato spazio e modo a tutti di potersi mettere in luce, dando di volta in volta i nomi da promuovere e quelli da bocciare e far approdare altrove.

Con tutta probabilità non se ne andrà il laterale Simone Pinna, e non conta la notevole prestazione offerta in Coppa Italia. I titolari della fascia destra – Cacciatore e Mattiello – continuano a fare i conti con una precaria condizione fisica e ripetuti infortuni. Posto che Pisacane sarebbe adattabile al ruolo, l’ex giocatore dell’Olbia è un’assicurazione per mantenere lunga la panchina. Lo stesso discorso vale per Christian Oliva, Han Kwang Son e Alessandro Deiola, le cui speranze di giocare sono piuttosto ridotte ma in una stagione così lunga è possibile che trovino minuti importanti.

Bocciati Marko Pajac (finito al Genoa) e Santiago Colombatto. Quest’ultimo troverà squadra nei prossimi giorni, così come ha tanti pretendenti Daniele Ragatzu. Si ragiona pure su Alberto Cerri, il cui futuro potrebbe essere nuovamente in prestito qualora ci fosse l’opportunità di aggiungere una punta di peso – Defrel, Simeone o Ounas sempre in lizza, nelle ultime ore è ritornato di moda il nome di Barrow. Si attende la chiusura della trattativa per la cessione di Filip Bradaric in Grecia: il Paok offre 5 milioni, il Cagliari ne vuole 6, l’accordo arriverà su una via di mezzo. Intanto ieri ha lasciato Assemini anche Kyril Despodov, ceduto in prestito secco al Crotone: il ragazzo ha lanciato alcuni messaggi sottintesi sui social, facendo intuire tutta la propria delusione dopo aver disputato un precampionato positivo. La sua speranza è quella di tornare presto in Sardegna per giocarsi le proprie carte.

Simone Spada