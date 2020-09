Subito Di Francesco contro il ‘suo’ Sassuolo. Nella prima giornata di Serie A, il 20 settembre, il Cagliari scenderà in campo a Reggio Emilia contro l’ex squadra del neo allenatore rossoblù. È quanto stabilito oggi dal sorteggio del calendario di Serie A.

La settimana seguente primo impegno casalingo contro la Lazio. Alla terza giornata, il 4 ottobre, trasferta a Bergamo contro l’Atalanta mentre alla quarta, dopo la sosta per le Nazionali, i rossoblù giocheranno sul campo del Torino. Il 25 ottobre confronto interno con il Crotone, mentre nel sesto turno è in programma la trasferta di Bologna. Alla settima giornata i rossoblù saranno di scena alla Sardegna Arena contro la Sampdoria. All’ottava giornata, dopo la nuova pausa per gli impegni delle Nazionali, trasferta a Torino contro i campioni d’Italia della Juventus (22 novembre). Sette giorni dopo, alla Sardegna Arena scenderà lo Spezia.

Nel decimo turno, il Cagliari giocherà al Bentegodi con il Verona; i successivi impegni saranno in casa contro l’Inter e nel primo turno infrasettimanale al Tardini col Parma. Ancora un impegno casalingo per la 13esima giornata, quando i rossoblù riceveranno la visita dell’Udinese. Il 23 dicembre, ultima gara dell’anno solare, il Cagliari affronterà la Roma all’Olimpico. Nella 15esima giornata, il 3 gennaio 2021, i rossoblù sfideranno il Napoli alla Sardegna Arena. Nuovo confronto in casa tre giorni dopo, il 6 gennaio, contro il Benevento, al quale farà seguito la trasferta di Firenze. Per la 18esima è in programma la partita casalinga col Milan, chiusura del girone d’andata sul campo del Genoa dell’ex Maran.

[Foto Cagliaricalcio.com]