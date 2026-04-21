I sardi scommettono poco sul calcio: nel 2025 spesi 43 milioni, meno dell’1 per cento del totale nazionale

L’analisi di Sitiscommesse.com sui dati 2019-2024 mostra dove il betting calcistico accelera, e dove rallenta, in Italia.

La Sardegna è al penultimo posto in Italia per scommesse sul calcio. Lo attesta un’analisi di Sitiscommesse.com – il sito di riferimento in Italia dedicato all’informazione e all’analisi dei temi sociali, economici e tecnologici legati allo sport e al betting online legale – sui dati 2019-2024. Nell’Isola le somme versate sul calcio scendono da 50 milioni a 43 milioni tra 2019 e 2024, con una variazione del -14,0%: è la regione che cala di più. La quota di Sardegna sul totale italiano scende dal 1,0% al 0,8%: -0,26 punti percentuali, segnale che il peso relativo della regione si riduce o non si rafforza nel quinquennio. Assieme a poche altre aree del Paese, la Sardegna chiude il 2024 sotto i livelli del 2019 e non partecipa alla crescita complessiva del mercato nazionale.



Secondo l’analisi di Sitiscommesse.com sulle somme scommesse sul calcio tra 2019 e 2024, il totale nazionale passa da 4.787 milioni di euro a 5.479 milioni, con una crescita complessiva del +14,5%. Le regioni più grandi continuano a dominare nei valori assoluti, ma la crescita negli ultimi cinque anni racconta una storia diversa, fatta di territori che accelerano, altri che consolidano e altri ancora che faticano a recuperare dopo la pandemia.



A guidare la classifica della crescita percentuale è il Trentino-Alto Adige (+23,8%), seguito da Campania (+22,0%) e Lazio (+20,7%). Subito dietro si collocano Abruzzo e Marche, mentre altre aree più consolidate crescono ma non abbastanza da aumentare il proprio peso sul totale nazionale. La lettura cambia ulteriormente se si guarda alla quota di mercato. Alcune regioni, come Campania, Lazio, Lombardia, Abruzzo, Marche e Trentino-Alto Adige, guadagnano spazio relativo; altre, pur crescendo in euro, perdono centralità. E ci sono anche territori che nel 2024 restano sotto i livelli del 2019.

Il quinquennio è segnato anche dall’impatto del Covid: nel 2021 il mercato tocca il proprio minimo, per poi recuperare rapidamente fino ai livelli attuali. Ma la ripartenza non è stata uguale ovunque, e proprio questa differenza aiuta a leggere come stia cambiando la geografia del betting calcistico italiano.

Pos. Regione 2019 (mln €) 2024 (mln €) Crescita % 1 Trentino-Alto Adige 42 52 +23,8% 2 Campania 1.141 1.392 +22,0% 3 Lazio 517 624 +20,7% 4 Abruzzo 109 130 +19,3% 5 Marche 117 137 +17,1% 6 Lombardia 576 672 +16,7% 7 Friuli-Venezia Giulia 47 54 +14,9% 8 Sicilia 414 469 +13,3% 9 Liguria 84 95 +13,1% 10 Veneto 173 195 +12,7% 11 Puglia 454 496 +9,3% 12 Calabria 159 172 +8,2% 13 Toscana 266 287 +7,9% 14 Piemonte 266 286 +7,5% 15 Molise 18 19 +5,6% 16 Emilia-Romagna 259 267 +3,1% 17 Umbria 55 55 0,0% 18 Basilicata 38 34 -10,5% 19 Sardegna 50 43 -14,0% 20 Valle d’Aosta 2 0* -100,0%*

*Il dato sulla Valle d’Aosta relativo a 2023 e 2024 è indicato come 0 nell’ultimo ReportCalcio FIGC; per questo la crescita percentuale non è considerata attendibile.

“La mappa delle scommesse calcistiche in Italia non racconta solo dove si concentra più denaro. Racconta soprattutto dove il fenomeno sta cambiando più velocemente. Ci dice, per esempio, che la Campania non è semplicemente la prima regione italiana: è il territorio che negli ultimi cinque anni ha consolidato più di tutti il proprio peso nel mercato”, commenta Simone Cola, esperto di Sitiscommesse.com. “Ci dice anche che regioni molto diverse per dimensione, come Lazio, Abruzzo, Marche e Trentino-Alto Adige, stanno vivendo fasi di crescita molto più dinamiche di altre aree storicamente forti. E ci mostra che la pandemia non ha lasciato ovunque le stesse tracce: alcune regioni hanno assorbito meglio il colpo, altre hanno ricostruito più in fretta, altre ancora non hanno recuperato del tutto”.