Adesso sembra davvero fatta: Nahitan Nandez è un nuovo giocatore del Cagliari. A dare la notizia sono stati i media argentini che da settimane seguono l’intricata trattativa e che alle 20.40 hanno confermato l’accordo col Boca Juniors. La nuova mezzala arriverà al costo di 20 milioni di dollari, ovvero 18 milioni di euro. La formula del pagamento è ancora da definire, ma è possibile che il presidente Angelici abbia accettato il frazionamento in più esercizi. Importante anche la nuova clausola: la società gialloblù riceverà il 20 per cento della futura rivendita da parte dei cagliaritani.

In mattinata alcune voci di corridoio avevano fatto pensare ad una nuova fumata nera. Le condizioni poste da Giulini e dai suoi collaboratori sono passate al vaglio della dirigenza del Boca, e non sembrava tirare una buona aria. Ieri il presidente rossoblù era invece apparso molto tranquillo: “Abbiamo fatto un’offerta importante che corrisponde alla cifra che voleva il Boca per il giocatore. Io ci spero tanto, lo seguiamo da tanto tempo e sono ottimista”. Oggi le indicazioni andavano in un verso contrario, quando è intervenuto il giocatore stesso a mettere fine alla storia e convincere tutti, sia i tifosi xeneizes e sia il suo club.

Nandez ha infatti proposto di giocare l’andata e il ritorno degli ottavi di Copa Libertadores che vedrà il Boca Juniors sfidare l’Athletico Paranense. Sarà un modo per salutare i suoi (ex) tifosi e per permettere al suo team di continuare la corsa nella prestigiosa competizione sudamericana che li vede al momento come i vicecampioni uscenti (furono sconfitti dal River Plate in finale). In questo modo tutti escono soddisfatti da un affare durato oltre sei mesi, se si contano i primi contatti avvenuti lo scorso gennaio. La mezzala uruguaiana raggiungerà la Sardegna ai primi di agosto per conoscere i nuovi compagni e mettersi a disposizione di mister Maran.

Simone Spada