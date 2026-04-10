I campioni mondiali della motonautica tornano a Cagliari: dal 29 al 31 maggio la F1H2 a Su Siccu

L’ultima volta che la città ha accolto i Mondiali era il 1994. In via di definizione il resto del calendario
Arriva a Cagliari la tappa inaugurale della stagione 2026 del campionato mondiale di motonautica F1H2O: le acque di Su Siccu ospiteranno dal 29 al 31 maggio le gare per il Gran Premio d’Italia Regione Sardegna. Un ritorno dopo ventidue anni di assenza per la Formula 1 del mare.
Tra i piloti che hanno già gareggiato a Cagliari, soltanto tre figurano ancora tra i protagonisti dell’attuale campionato: Sami Selio, Duarte Benavente e Cédric Deguisne.
Bei ricordi per Selio e Benavente: conquistarono a Cagliari rispettivamente il secondo e il terzo posto. Scott Gillman dello Sharjah Team trionfò nel Gran Premio del 2004, precedendo Massimo Roggiero del team Comparato F1 e Guido Cappellini del Team Abu Dhabi.
La F1H2O è approdata in Sardegna nel 1994: l’attuale commentatore televisivo Jonathan Jones trionfò a Porto Cervo. Ultima apparizione nell’isola nel 2024 con la vittoria dell’esordiente Rusty Wyatt a Olbia.
Certa, per ora, la prima tappa a Cagliari, le date e le sedi delle altre gare internazionali sono ancora da definire a causa della situazione di tensione in Medio Oriente.