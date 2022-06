‘Giro donne’, partenza in Sardegna: tappe a Cagliari, Villasimius, Tortolì, Dorgali e Olbia

Dieci giorni e altrettante tappe. Quasi 150 atlete delle migliori 24 squadre al mondo in un percorso di mille chilometri.

Parte domani da Cagliari il Giro Donne di ciclismo. Dopo l’isola le bici attraverseranno anche Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto fino all’arrivo a Padova il 10 luglio. Montepremi complessivo a 250.000 euro, di cui 50.000 euro per la vincitrice. Garantita anche un’ampia visibilità mediatica per una copertura complessiva di oltre 200 Paesi nei 5 continenti. Al nastro di partenza le più grandi campionesse del ciclismo di oggi come Elisa Balsamo, Annemiek van Vleuten, Marta Cavalli, Elisa Longo Borghini, Marianne Vos, Lotte Kopecky, Martina Alzini, Niamh Fisher-Black (già vincitrice della Maglia Bianca al Giro 2021), Elena Cecchini, Elise Chabbey, Soraya Paladin, Lucinda Brand (Maglia Verde lo scorso anno), Sofia Bertizzolo, Juliette Labous, Erica Magnaldi, Chiara Consonni, Cecilie Uttrup Ludwig, Martina Fidanza, Jelena Erić, Silvia Persico, Amanda Spratt, Marta Bastianelli, Marta Lach, Gaia Realini. Si sfideranno per succedere ad Anna van der Breggen, vincitrice nel 2021 della maglia rosa. Si parte in Sardegna con una cronometro individuale di 4.75 km a Cagliari (30 giugno), per poi proseguire lungo la costa orientale dell’Isola, prima con una tappa ondulata di 106.6 km da Villasimius a Tortolì con un Gran Premio della Montagna di categoria 4 (1° luglio), per concludersi con una tappa per velociste lunga 113.4 km da Dorgali (Cala Gonone) a Olbia (2 luglio).

Dopo un giorno di pausa per il trasferimento nel continente, si riprende il 4 luglio in Emilia Romagna. “Riportare – dichiara Roberto Ruini, fondatore di PMG Sport e direttore Generale del Giro Donne – la gara nel circuito dell’UCI Women’s World Tour è stato il principale obiettivo della scorsa edizione. Ci siamo riusciti, grazie all’alto standard qualitativo dell’organizzazione e alla fondamentale partecipazione delle atlete e delle squadre” Il primo appuntamento ufficiale con il Giro d’Italia Donne 2022 sarà a Cagliari, mercoledì 29 giugno, dalle 18.30, quando verranno presentate le 24 squadre in gara.