Non era una partita di Nba ma il pubblico del Palaserradimigni di Sassari si è divertito esattamente come fosse a Los Angeles: la Dinamo ha strapazzato la Virtus Roma. Match chiuso a 108-72, un punteggio che ha reso palese la differenza di talento in campo. Agli ospiti non è bastata la verve dell’ex Jerome Dysonù: i biancoblù hanno macinato un gran bel basket creando il solco della distanza in un fantascientifico secondo quarto finito col parziale di 32-11. Da quel punto in avanti è stato molto facile portare a casa il successo, coi romani troppo storditi per poter opporre una qualsiasi resistenza, soprattutto quando i ragazzi di Pozzecco hanno deciso di sparare a salve dalla distanza (15/31, record stagionale).

Salta all’occhio la presenza di ben dieci giocatori in grado di segnare almeno due punti, di cui sei pure in doppia cifra. Ovviamente Pierre continua a sommare canestri e rimbalzi (19+10), Bilan sta sfruttando bene questo periodo di forma (16 punti con una tripla) ed è assieme a Vitali l’atleta con la valutazione più alta della sfida. Hanno avuto minuti e momenti di soddisfazione personale tutti gli italiani in rosa, risultati preziosi per concludere al meglio il confronto.

Con questa vittoria, i biancoblù continuano a rimanere come l’unica vera antagonista dell’imbattuta Virtus Bologna, posizionandosi al secondo posto in solitaria. Domenica prossima ci sarà il grande match del posticipo contro la Reyer Venezia, banco di prova attendibilissimo per comprendere le reali qualità della squadra sassarese.

TABELLINO

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 13, Mclean 7, Bilan 16, Re, Bucarelli 4, Devecchi, Evans 11, Magro 6, Pierre 19, Gentile 8, Vitali 12, Jerrells 12. All. Gianmarco Pozzecco

Virtus Roma: Cusenza ne, Moore, Alibegovic 2, Rullo 5, Dyson 8, Baldasso 10, Pini 8, Farley, Spinosa, Jefferson 13, Buford 3, Kyzlink 23. All. Piero Bucchi

Simone Spada