La nazionale italiana torna a Cagliari e giocherà alla Sardegna Arena proprio alla vigilia del centenario. E l’annuncio arriva proprio nel giorno in cui Gigi Riva, il più forte attaccante azzurro di tutti i tempi, è diventato presidente onorario. La data fissata per l’amichevole con San Marino è quella del 29 maggio, proprio il giorno prima del compleanno del Cagliari. La società rossoblù è stata fondata dal medico Gaetano Fichera il 30 maggio del 1920. “Nel 2020 il giorno del centenario cade proprio quando c’è la finale di Champions League – ha rivelato stamattina il presidente Tommaso Giulini – quindi abbiamo intenzione di organizzare i festeggiamenti il giorno dopo”. ma ora arriva da Roma la notizia che l’antipasto sarà il 29 maggio alle 20.45 alla Sardegna Arena. La Nazionale di Roberto Mancini si sta preparando agli Europei della prossima estate e ha organizzato una serie di partite amichevoli: il 27 marzo ci sarà Inghilterra-Italia a Londra, il 31 marzo Germania-Italia a Norimberga e il 4 giugno gli Azzurri sfideranno la Repubblica Ceca.

Dopo aver ceduto Barella all’Inter tra i rossoblù nel giro della Nazionale erano rimasti Cragno e Pavoletti, ma entrambi si sono infortunati prima dell’inizio della stagione. Oggi il patron rossoblù ha annunciato che a gennaio il portiere farà l’ultima visita di controllo a Milano e, se tutto filerà liscio, l’Uomo Cragno potrà tornare tra i pali per la partita con l’Inter agli Ottavi di Coppa Italia del 14 gennaio. A quel punto potrà ricominciare a sperare di riprendersi un piccolo spazio in Nazionale. Magari, vista la concomitanza di eventi, il ct Mancini potrà avere un occhio di riguardo per la rosa dei padroni di casa.

