Finisce ai rigori la prima edizione del trofeo Simeoni-Simon Mossa: la Corsica si impone sulla nazionale sarda di calcio al Bruno Nespoli di Olbia per 5-2, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1. A prescindere dal risultato, questo è stato un buon test per i biancoverdi dato che sono riusciti a tenere testa a una formazione con una maggiore esperienza di gruppo. Durante i novanta minuti sono andati a segno Marco Cabeccia (Latte Dolce) e Remy Cabella (Saint-Étienne), mentre il portiere Penneteau (Charleroi) è stato decisivo per consegnare la vittoria finale alla sua compagine.

Gli oltre 700 tifosi accorsi allo stadio hanno potuto così applaudire la prima uscire ufficiale a livello europeo della selezione allenata da Bernardo Mereu. Il tecnico ha sottolineato la prestazione dei suoi: “Hanno qualità, si conoscono appena ma hanno saputo dare il giusto spirito alla sfida. Abbiamo provato poco, ma già tenere testa a una nazionale che ha una lunga storia è una conquista notevole”. La necessità, segnalata anche dai giocatori sardi, è che ci siano in futuro altri raduni e altre partite che consentano al gruppo di cementare il rapporto. Anche perché “abbiamo iniziato un percorso importante, che può far conoscere la Sardegna al di fuori dei nostri confini e soprattutto può unire i miei ragazzi in un’esperienza bellissima“.

Non sono mancati momenti di tensione durante tutto l’incontro, con le squadre venute a contatto dopo una serie di falli da una parte e dall’altra. Alla fine il più compiaciuto è stato il presidente della Corsica Gilles Simeoni, che con l’assessore della Regione Sardegna Gianni Chessa ha partecipato alla premiazione finale e allo scambio delle maglie tra le due squadre, e poi ha festeggiato coi suoi giocatori la vittoria del trofeo. L’appuntamento ora è per il prossimo anno quando la nazionale sarda giocherà la gara di ritorno, con l’auspicio di poter ottenere una bella vittoria.

Simone Spada

Ecco le immagini della partita Sardegna-Corsica disputata a Olbia